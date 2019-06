Obce na Záhorí začínajú s chemickým postrekom proti komárom

Proti komárom použijú prostriedky s látkou deltametrín, ktoré rozprášia vo forme pary asi 2 – 3 metre nad zemou. Obce na svojich stránkach upozorňujú chovateľov včiel, aby si zabezpečili svoje úle.

Postreky obce urobia v ranných hodinách a mimo zastavaných časti obcí, aby minimalizovali negatívne vplyvy chemickej látky. Deltametrín je celosvetovo rozšírený neurotoxický insekticíd so širokým spektrom uplatnenia. Používa sa napríklad proti mravcom, pavúkom, švábom alebo komárom.

„Sme si vedomí toho, že biologická ochrana je šetrnejšia, no v súčasnej situácii, keď sú už komáre vyliahnuté, by nebola účinná. Do budúcnosti však budeme naďalej preferovať a apelovať na včasné použitie šetrnejšej biologickej metódy ničenia komárov,“ uvádza sa na internetovej stránke obce Moravský Svätý Ján.

Chemické postreky zničia nielen komáre, ale aj iné druhy hmyzu vrátane opeľovačov. „Domnievame sa, že v dnešnej situácií, keď čelíme masívnemu vymieraniu miliónov druhov živočíchov, vrátane opeľovačov či iného hmyzu, mali by sme sa na slovo kalamita pozerať inými očami, ako sme možno zvyknutí. Práve chemické postreky alebo pesticídy používané v poľnohospodárstve dnes ohrozujú opeľovače. Európska únia upozorňuje, že až 76 percent produkcie potravín závisí od opeľovačov. A to všetko by sme mali brať do úvahy,“ povedala hovorkyňa World Wide Fund for Nature Slovensko Andrea Settey Hajdúchová.

Komáre sú veľmi dôležitou súčasťou potravových reťazcov. Vo Francúzsku bolo zistené, že po redukcii populácií komárov klesol aj počet vtákov, ktoré sa nimi živia a kŕmia nimi mláďatá. Lužné ekosystémy, kde sa množia tzv. kalamitné druhy, sú veľmi produktívne. Bez komárov by boli oveľa menej produktívne. Okrem toho komáre prenášajú množstvo ochorení a prostredníctvom týchto chorôb redukujú populácie svojich hostiteľov. Tak ako decimujú ľudí, choroby prenášané komármi taktiež decimujú aj populácie iných druhov. Ich význam v ekosystémoch je mnohoraký a častokrát ho ľudia nevedia úplne doceniť.