Vyhliadková veža v najvyššom bode Bratislavy bude mať tvar hmyzu. Pozrite si video

Na najvyššom bode Bratislavy sa začne s výstavbou očakávanej vyhliadkovej veže. „Vzhľadom na zložité dokladovanie veľkého počtu dokumentácie a vyjadrení sa celý proces natiahol. Je však pravdepodobné, že 1. júla začneme so samotnou výstavbou,“ uviedol devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír. Trvanie výstavby sa odhaduje zhruba na dva mesiace.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda exkluzívne vizualizácie budúcej rozhľadne. Dozviete sa, čo inšpirovalo autorov návrhu vyhliadkovej veže k jej tvaru.

Zámerom investora bolo vybudovať atraktívnu vyhliadkovú vežu s nízkonákladovým rozpočtom. Umiestnenie vyhliadkovej veže na hranici troch štátov prezentuje až symbolický význam tak politického, ako aj kultúrneho rozmeru prelínania kultúr strednej Európy. Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

„Výhľad do troch susediacich krajín je motívom, ktorý sme pretavili do troch vyhliadkových plošín v rôznych výškových úrovniach,“ povedal pre Pravdu Aleš Hradecký z ateliéru autorov projektu Architekti Šebo Lichý. Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova.

„Bohatá fauna a flóra Devínskej Kobyly inšpirovali zhmotnenie výrazu vyhliadkovej veže štíhlym tvarom modlivky zelenej, ktorá sa vyskytuje na tomto území. Biela farebnosť vyhliadky dáva vyniknúť jej sošnej siluete na pozadí korún okolitých stromov a zároveň ju robí neviditeľnou z diaľkových výhľadov na masív Devínskej Kobyly,“ vysvetľuje Hradecký, kde čerpali námet a dôvod bielej farebnej realizácie vyhliadky.