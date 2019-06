VIDEO: Orangutanom v bojnickej zoo chutia jahodové nanuky. Pozrite si video TV Pravda priamo z miest, kde sa zvieratá kŕmia.

Hoci má každé zviera vlastný obranný mechanizmus, ako regulovať telesnú teplotu, v extrémnych horúčavách im treba pomôcť. „Aj zvieratá by sa pri pobyte na slnku, zvýšenej aktivite a nedostatku vody mohli dehydrovať a ich organizmus by sa mohol prehriať,“ vysvetlil hovorca zoo Jaroslav Slašťan. Preto im zabezpečujú chládok a dostatočné množstvo vody. „Niektoré majú priamo vo výbehu bazény, v ktorých sa môžu ochladiť, iným zase spríjemňujeme horúčavy ľadovými nanukmi, teda drvinou ovocia a ľadu. A chutí im to,“ pokračuje.

Medvede hnedé sa máčajú v bazénoch. V ďalších výbehoch zvieratá nájdu tieň pod rôznymi drevinami. Slonice Maja a Guľa majú vlastný mechanizmus osviežovania. Do chobotov si naberú piesok, ktorým sa obhadzujú. Chladia sa aj mávaním ušnicami, tak dokážu znížiť svoju telesnú teplotu o štyri stupne. „Ošetrovatelia ich však aj sprchujú, keď teplota vystúpi nad tridsať stupňov,“ dodal Slašťan. Slonice si pochutnávajú aj na vychladených melónoch či kusoch ovocia v ľade.

Niektoré zvieratá proti horúčavám bojujú skutočne svojsky. Samici orangutana Nange totiž nestačí len jahodová dreň. „Namáča si deku do jazierka, ktoré má vo výbehu. Nosí si ju so sebou a prikladá na telo. Naučila to aj svojho syna Kirana,“ pokračuje Slašťan. Kiranov otec Jago je zas veľký fanúšik ovocných nanukov.

Ťavy sa horúčavám prispôsobili zasa výmenou hustej zimnej srsti za kratšiu letnú srsť.