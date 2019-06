Opravte nám cestu, volajú ľudia z okresu Revúca. Na protest zničený úsek zablokovali

Hoci banskobystrický kraj len nedávno dostal 30-miliónovú pôžičku od vlády na opravu havarijných úsekov ciest, na úsek Budikovany – Rybník – Ratkovské Bystré akosi peniaze nezostali. Domácim sa to nepáči a preto sa snažili na protest cestu zablokovať.

Video TV Pravda: Ich cesta je hotová katastrofa! Obyvatelia šiestich obcí v okrese Revúca adresovali petíciu banskobystrickému županovi Jánovi Lunterovi. Hnevá ich, že kraj získal od vlády 30-miliónovú pôžičku na opravy havarijných úsekov, no trasa Budikovany – Rybník – Ratkovské Bystré do toho zahrnutá nie je. A takto protestovali priamo na mieste!

Petícia s desiatkami podpisov mala byť županovi Lunterovi doručená na úrad minulý piatok. Keďže na ňu nereagoval, jej iniciátor Vladimír Darmo sa rozhodol pre radikálny čin. Problematickú cestu na protest zablokoval.

Asistovalo mu pri tom asi deväť ďalších ľudí. Nejde o žiadny frekventovaný úsek, no „visieť“ tam zostal autobus, ktorý práve viezol do školy deti. Zakročili teda policajti a hlavného aktéra vzali na výsluch do Revúcej.

„Postavil sa proti nespravodlivému rozhodnutiu o opravách ciest a toto má za to? Je to hanba,“ rozčuľoval sa jeden z nespokojných vodičov Roman Chicho. „Veď toto nie je cesta pre osobné autá, ale pre vozy, kone a voly. Žijeme ako v praveku,“ dodal podráždene.

„Vraj som obmedzoval verejnú dopravu, riešia to ako priestupok,“ povedal Darmo, keď vyšiel z budovy okresného policajného riaditeľstva. Ani tento zážitok ho však neodradil a naďalej je odhodlaný bojovať. Rád by vraj vedel, podľa čoho sa vedenie kraja rozhoduje, ktoré úseky ciest zrekonštruujú.

„Vôbec nemajú záujem použiť peniaze získané od vlády na tie najproblematic­kejšie lokality. Konajú doslova živelne, pričom neúčelne investujú do trasy Bátka – Uzovská Panica – Teplý Vrch, ktorá to vôbec nepotrebuje,“ tvrdí Darmo. „Odporučil by som kompetentným, aby sa tam išli pozrieť. Nech vidia, aký rozdiel je medzi našou a tou schválenou trasou,“ hovorí.

Ak požiadavku petície kraj nesplní, aktivisti chcú poslať premiérovi Pellegrinimu list so žiadosťou o pozastavenie 30-miliónovej pôžičky. Podľa Darma rozbité cesty strpčujú život ľuďom z celého regiónu už minimálne desať rokov a je najvyšší čas s tým niečo robiť.

Hovorkyňa župy Marcela Glevická tvrdí, že kompetentní boli preveriť situáciu priamo na ceste. „Požiadavky starostov a občanov úrad počúva. So starostami z okresu sa vedenie kraja stretlo aj minulý mesiac. Rozprávali sa o stave ciest a postupe pri ich rekonštrukcii,“ uviedla.

Dotknutá havarijná cesta je vraj zaradená v registri investícií pre tento rok, slúžiacom ako plán, ktoré úseky sa v kraji budú opravovať.

„Momentálne máme v havarijnom alebo nevyhovujúcom stave polovicu všetkých ciest II. a III. triedy z celkového počtu 2 455 kilometrov vo svojej správe,“ vysvetlila Glevická. V niektorých okresoch je podľa nej v zlom stave až 60 percent ciest, lebo kraj trpí investičným dlhom z minulosti.