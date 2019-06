V Bratislave a jej okolí hlásia vodiči kolóny i viacero nehôd

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu na bratislavskom Moste Apollo smerom do Petržalky. Nehody sú aj na diaľnici D1, a to smerom na bratislavský Prístavný most a pred Bratislavou smerom zo Senca na 15. kilometri diaľnice.

Stella Centrum hlási kolóny a zdržanie od desať do 20 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej či Račianskej. Taktiež na D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom.

Zdržania vodiči hlásia momentálne aj z mestskej časti Vajnory smerom do centra, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta či v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.