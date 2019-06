Most na Horehronie opravujú, v kolónach sa stojí aj hodinu

Most pri Slovenskej Ľupči opravujú počas čiastočnej uzávierky, vodiči sú v kolónach desiatky minút. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Aktuálne je na frekventovanom moste čiastočná uzávierka cesty s prenosným dopravným značením. Počas stavebných prác riadia dopravu v najväčšej špičke policajti, v pokojnejších hodinách a cez noc svetelná signalizácia. „Prvá etapa uzávierky, v smere Banská Bystrica – Brezno, potrvá do 8. júla. Potom sa to uzavrie z opačnej strany do 24. júla,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Jej slová potvrdila Lucia Karelová zo Slovenskej správy ciest. Objasnila, že celkové práce na tomto úseku by podľa predloženého harmonogramu od zhotoviteľa mali trvať do polovice augusta. „Momentálne tam prebieha čistenie odvodňovačov a náter zábradlia. Nasledovať bude výmena mostných záverov, frézovanie vozovky a postrek s mikrokobercom,“ povedala Karelová.

Najhorší scenár sa nenaplnil, ale situácia je vážna

Najhorší scenár s dvestokilome­trovými obchádzkami, o ktorom sa hovorilo ešte v januári, sa síce nenaplnil, no situácia na dotknutom úseku je vážna. Vznikajú obrovské kolóny, v ktorých sa šoféri zdržia minimálne pätnásť minút, no ráno a popoludní aj hodinu. Desiatky áut musia spomaliť už na výpadovke z Bystrice, odtiaľ sa k mostu presúvajú doslova krokom. Niektorí to znášajú s veľkou dávkou trpezlivosti, iní šomrú. „Na Slovensku je možné všetko. Ráno, cestou do Bystrice, som trčal v kolóne asi štyridsaťpäť minút. Teraz, cestou nazad, asi pätnásť,“ povedal Jaroslav Kocúr. Ďalší šofér to napriek čakaniu v horúčavách znášal s úsmevom. „Niečo s tým treba robiť a bez takéhoto zdržania sa to nezaobíde,“ zhodnotil Alexander Šagát.

Keďže mnohí kvôli zdržaniu meškávali do práce, začali používať obchádzku cez obce Selce, Priechod a Podkonice. Z toho však nie sú nadšení ich starostovia ani obyvatelia. „Frekvencia dopravy sa nám zvýšila najmä v ranných a popoludňajších hodinách. Deti a starší ľudia majú problém prejsť cez cestu. Nejde o celodenný problém, najkritickejšie to je medzi siedmou a pol deviatou, potom od štrnástej do sedemnástej,“ hovorí starosta Seliec Ján Kupec. „Všetci, ktorí to poznajú, idú radšej touto skratkou. Určite je pre nich lepšou alternatívou, ako trčať desiatky minút za volantom v extrémnych horúčavách,“ podotkol Kupec. Je presvedčený, že most mali začať opravovať už oveľa skôr, pred rokmi. „Nechali to zájsť do fázy, keď už nie je iná možnosť, ako dávať to do poriadku s minimálne čiastočnou uzávierkou. Mohlo sa tomu predísť,“ myslí si.

Starosta Podkoníc Ivan Barla je tiež zo vzniknutej situácie znechutený. Aj u nich vraj zaznamenali abnormálny nárast áut, ktoré cez nich prechádzajú ráno a poobede. „Ľudia pendlujúci od Brezna poznajú túto obchádzku už historicky. Vždy, keď je na hlavnom ťahu poza Slovenskú Ľupču problém, rútia sa našimi dedinami,“ vysvetlil Barla. Miestnych to podľa neho vyrušuje a necítia sa bezpečne. „Je až čudné, že doteraz sa tam nič nestalo,“ krúti hlavou. „Štátne orgány tu vôbec nevytvorili podmienky na obchádzku. Snažíme sa preto vykonávať aspoň akú-takú údržbu tej cesty,“ povedal.

Dedinčania nám tiež potvrdili, že si všimli viac áut. „Bývam pri hlavnom ťahu, takže som to zaregistroval. Viacerí pred čakaním v kolóne uprednostnia obchádzkovú trasu. Tá však nie je prispôsobená na takú záťaž, sú tam veľmi úzke a rozbité úseky,“ vysvetlil Andrej Patka zo Seliec. V susednom Priechode nám viacerí povedali, že v ostatných dňoch je tam zvýšený výskyt áut s breznianskymi „ešpézetkami“. Predtým pomerne pokojná dedina sa vraj zmenila na autostrádu. „Keď idem ráno do obchodu, cítim sa ako vo veľkomeste. Inokedy tu prejde raz za čas jedno auto, teraz často aj niekoľko za sebou,“ tvrdí pani Helena. V Podkoniciach nám podobnú situáciu opísal Jozef Slobodník. „Premávka je tu neriadená, autá prekračujú povolené rýchlosti. Pri agresívnej jazde sa veľmi ľahko môže stať nejaká tragédia,“ pripomenul.

Problémy sa začali pred troma rokmi

Problémy s mostom sa začali pred troma rokmi, keď sa tam odtrhol svah a voda podmyla cestu. Hoci ho opravili, naďalej tam hrozilo nebezpečenstvo rozpadu a zrútenia jeho konštrukcie. Celý objekt zatekal, pričom výsledky diagnostiky upozornili na zlý stavebno-technický stav z hľadiska únosnosti.