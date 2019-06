Bratislavskí mestskí poslanci schválili nových šéfov mestských podnikov

V prípade mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) sa výberové konanie zopakuje, keďže výberová komisia neodporučila žiadneho z uchádzačov na túto pozíciu. Mestskí poslanci však vo štvrtok odvolali z funkcie doterajšieho riaditeľa organizácie Vladimíra Gašperáka a poverili vedením GIB Barbaru Beňovú do dňa vymenovania nového riaditeľa.

„Dnešným hlasovaním poslancov sa môže provizórium v týchto podnikoch skončiť a je na nás, na vedení mesta, na poslancoch, na verejnosti, aby sme napĺňanie cieľov nových manažmentov sledovali,“ povedal Vallo. Na rokovaní mestského zastupiteľstva vyhlásil, že „vybrali to najlepšie, čo mohli“. Poslancov ubezpečil, že ak niečo nebude fungovať, nebudú sa plniť veci alebo budú pochybnosti, tak je možné daného riaditeľa odvolať.

Riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál deklaroval, že sa vedenie mesta a ani poslanci nebudú len tak prizerať, či podniky budú alebo nebudú fungovať. „Nových šéfov zaväzujeme ku konkrétnym cieľom, ktoré budeme formulovať v najbližších týždňoch,“ povedal s tým, že naplnením čiastkových a dlhodobých cieľov bude podmienený aj ich plat. Košťál tvrdí, že mesto bude monitorovať ekonomickú kondíciu podnikov.

Niektorí mestskí poslanci upozornili v diskusii na to, že podmienky vo výzve na prihlásenie sa do jednotlivých výberových konaní mohli pôsobiť zavádzajúco, keďže takéto stanovené podmienky nie všetci vybratí a schválení kandidáti spĺňajú. Košťál to však odmieta. „My, keby sme chceli dať diskvalifikačné kritériá, tak by tam bolo uvedené slovné spojenie ‚musí spĺňať‘. To tam však nebolo uvedené,“ vysvetlil. Ako tvrdí, uvedomovali si, že môžu byť zručnosti kandidátov rôznorodé a že mesto „loví“ na nasýtenom pracovnom trhu.

Diskutovaným menom v rozprave bol Martin Rybanský, ktorý má bývalý pracovný vzťah s členom Dozornej rady DPB i mestským poslancom Jánom Buocikom a v súčasnosti je riaditeľom divízie autobusy v DPB. Rybanský na otázky poslancov odpovedal, že počas výberového procesu zodpovedal všetko pravdivo a vo svojom životopise priznal aj bývalú spoluprácu s Buocikom. Ten pre TASR deklaroval, že žiadnym spôsobom nezasahoval do výberového konania na obsadenie pozície predsedu predstavenstva DPB. „Ja viem, čo urobiť mám, a to aj urobím,“ reagoval Buocik na otázku mestského poslanca a starostu Ružinova Martina Chrena, či sa po zvolení Rybanského vzdá členstva v Dozornej rade DPB.

Noví šéfovia mestských podnikov sa budú ujímať svojich funkcií postupne. Zároveň mesto spúšťa prípravu a počas leta chce predstaviť výkonnostné kritériá úspechu spoločností.