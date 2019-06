Vysvedčenia dostali v slovenčine aj v čínštine

Šestnásťročné gymnazistky Ema Murgašová a Lenka Prieberová dostali, rovnako ako aj všetci ich spolužiaci, svoje vysvedčenia dvakrát. Jedno v slovenčine a druhé v čínštine. S hrdosťou nám ich ukázali, pričom skromne poznamenali, že s výsledkami sú spokojné, no mohlo to byť aj lepšie. Obidve však svorne tvrdia, že v orientálnom jazyku, ktorý si vybrali, sa už v pohode dokážu dohovoriť. „Keď nie sme v strese, tak áno,“ smiali sa. „Najskôr, tie začiatky, boli šok, ale potom sme si zvykli. Vybrali sme si to, takže sa nemôžeme sťažovať. Čínština je unikátna, študovať sme ju chceli práve pre jej jedinečnosť. Zahryzli sme sa do nej a teraz sa nám to zdá byť dokonca jednoduché,“ zhodli sa.

Lektorov, ktorých majú priamo z Číny, si pochvaľujú. „Všetci sú úžasní, komunikácia s nimi je výborná,“ podotkli na adresu piatich zahraničných učiteľov. V Ázii dievčatá ešte nikdy neboli, no Lenka sa tam prvýkrát chystá „nakuknúť“ práve počas týchto letných prázdnin. „Pôjdem na dva týždne do Pekingu. Teším sa ale už trochu menej na ten dlhočizný let,“ poznamenala.

Zriaďovateľom bilingválneho gymnázia je Okresný úrad v Banskej Bystrici, na odovzdávaní vysvedčení nechýbal ani jeho prednosta Július Ernek. „Som hrdý, že máme takúto unikátnu školu. Ste špičkou medzi študentmi v našom meste,“ povedal žiakom pochvalné slová. Nešetril nimi ani španielsky veľvyslanec Luis Belzuz de los Rios. „Všetci ste veľmi snaživí a šikovní. Verím, že o niekoľko rokov sa z vás, vďaka jazykovým schopnostiam, stanú veľvyslanci po celom svete,“ podčiarkol Rios.

Lenka Prieberová a Ema Murgašová nám ukázali svoje čínske vysvedčenia. Autor: Pravda, Eva Štenclová

Jeho kolega z Číny Lin Lin za ním nezaostával. „Tí, čo študujú čínštinu, to majú o niečo ťažšie ako ich španielski spolužiaci. Naša krajina je ďaleko od Európy, máme úplne inú kultúru aj melódiu reči. Preto veľmi oceňujem, že ste sa na to dali,“ podotkol Lin a všetkým zaželal pekné prázdniny. Na tie gymnazisti slávnostne vykročili v talároch. „Tento zvyk sme zaviedli pred troma rokmi. Prváci v nich pôsobia dospelejšie, vyzretejšie. Je to pre nich v podstate odmena za to, že vydržali a náročné štúdium nevzdali. Zároveň ich chceme motivovať do ďalších rokov,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky školy Alena Melicherová. Pripomenula, že najrozšírenejším jazykom sveta je čínština, ktorou hovorí najviac ľudí, a hneď za ňou nasleduje španielčina. Práve z tohto dôvodu sa na ne rozhodlo zamerať ich gymnázium.

Španielčinu tam vyučujú už sedemnásť rokov, dokopy ju študuje okolo dvesto žiakov. S čínštinou prišli len pred troma rokmi, na prvých maturantov si musia počkať ďalšie dva. „Chceli sme sa otvoriť svetu aj smerom do Ázie, veď je to jeden z priemyselných a technologických gigantov. Úspešnosť našich žiakov na trhu práce bude určite obdivuhodná,“ mieni Melicherová. Tvrdí, že sú tak trochu raritou, lebo v čínštine učia aj základy prírodovedných predmetov – biológiu, matematiku, fyziku a chémiu. „Terminológiu týchto odborov zvládnu naši študenti kvalitne. To ich predurčí ďalej študovať aj na čínskych univerzitách,“ podotkla Melicherová s tým, že medzi školami v strednej Európe sú unikátom. Momentálne majú tri ročníky, do ktorých chodí zhruba osemdesiat „Číňanov“.