Škandál s farou v Smolníckej Hute. Cirkev ustúpila. Dedinčania: Bolo to svinstvo

VIDEO: Fara zostane farou, hoci ju núkali na predaj ako rodinný dom

Keď rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Spišáka zo Smolníckej Huty v okrese Gelnica preložili na inú farnosť, budova fary, na ktorej stavbu sa zložili a vlastnoručne ju aj stavali veriaci z obce, sa ocitla na inzertnom portáli. Spišák ju ponúkal na predaj ako rodinný dom.

Miestni obyvatelia sa však vzbúrili a začali pátrať. Zistili, že podľa katastra faru, ktorá stojí na obecnom pozemku, nevlastní cirkev, ale samotný kňaz ako fyzická osoba. Po hnevlivých reakciách domácich a výzve miestnych poslancov sa problém riešil na pôde rožňavského biskupského úradu.

Na biskupskom úrade sa v piatok stretli zástupcovia cirkvi, kňaz Spišák, starosta Marián Pohly a ďalší štyria zástupcovia obce, medzi nimi aj poslankyňa obecného zastupiteľstva Blanka Čechová, ktorá ako prvá poukázala na problém s farou.

Stretnutie trvalo pol druha hodiny, po ňom boli všetci skúpi na slovo. „Riešili sme farský úrad. Dopadlo to pre nás dobre, no stanovisko poskytne biskupský úrad, tak sme sa dohodli,“ uviedol k stretnutiu starosta. Myslí si, že aj obyvatelia obce, ktorí boli na rokovaní, boli s riešením spokojní.

Kňaz sa k situácii nevyjadril

K celej záležitosti sa nevyjadril ani kňaz Spišák, ktorý len stroho prostredníctvom e-mailu odkázal na biskupský úrad. Cirkevná inštitúcia potvrdila, že došlo k dohode v kauze farskej budovy v Smolníckej Hute.

„Po vzájomnom vysvetlení a predložení relevantných materiálov sa pred štátnym notárom uskutočnil prevod budovy z vlastníctva súkromnej osoby na Rímskokatolícku cirkev Smolnícka Huta. Vyslovujeme hlbokú ľútosť, že toto vysporiadanie sa neuskutočnilo už skôr a ublížilo mnohým úprimným ľuďom a vrhlo negatívny pohľad na Rímskokatolícku cirkev Rožňavskej diecézy. Všetkým, ktorých sa táto bolesť dotkla, sa hlboko ospravedlňujeme,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku biskupského úradu.

Obyvatelia Smolníckej Huty už okolo obeda vedeli, ako dopadlo stretnutie v Rožňave. „Výborne to dopadlo. Vyhrali sme a fara je naša. Príde druhý farár, na ktorého sa už tešíme,“ zhodli sa manželia, ktorí bývajú v dome asi len 20 metrov od fary.

„Je to svinstvo“

Pán Ján pomáhal faru stavať. „Robili sme tam celé leto, partia piatich alebo šiestich mužov. Maltu sme miešali aj iné roboty, čo bolo treba,“ uviedol a potvrdil, že tiež prispeli financiami v zbierke. Jeho manželka si myslí o predaji svoje: „Je to svinstvo, že to chcel predať. Veď to bolo naše. V zbierkach vyzbieral milióny.“

Manželia potvrdili, že ich zaskočilo, keď sa dozvedeli o predaji fary. „Chodili Košičania a zaujímali sa o faru. Postavili sme ju a zrazu sme zistili, že nie je naša,“ krútili nahnevane hlavou.

O predaji fary sa totiž obyvatelia Smolníckej Huty dozvedeli, až keď sa objavil inzerát na jej predaj a do obce si budovu prišli obzerať prví záujemcovia. Miestnych to podráždilo, na stavbu sa zbierali nielen v obci, ale takmer po celom Slovensku a prispeli im aj príbuzní zo zahraničia.

Fara bola na predaj ako rodinný dom

Pekná a upravená budova bola v ponuke uvedená ako rodinný dom s poznámkou, že sa využíval ako fara. Podľa inzerátu dom, postavený v roku 2011, ponúkali za 105-tisíc eur. Text ponuky na predaj uvádza, že zastavaná plocha je 210 štvorcových metrov s piatimi izbami, dvoma kúpeľňami a troma toaletami. Dom má plávajúcu podlahu a dlažbu, plastové okná, vykurovaný je elektrinou a voda je obecná.

Bol inzerát vydieranie?

Kňaz sa už skôr pre Pravdu vyjadril, že v danom čase bola diecéza v exekúcii, preto po rozhovore s vtedajším emeritným biskupom Eduardom Kojnokom sa rozhodli, že faru napíše on na seba a neskôr ju prepíše späť. Súhlasiť s tým mala Farská a ekonomická rada v Smolníckej Hute. Podľa kňaza je inzerát len forma nátlaku, pretože sa mu nepodarilo dosiahnuť, aby mu boli vrátené prostriedky, ktoré do výstavby investoval aj on, jeho rodina a priatelia.

„Svedčí o tom aj nereálna cena, ktorá bola zveličená, ale mohlo sa to urobiť aj ináč, keby bola cena o 30 percent nižšia a vrátili sa náklady, čo som ale nechcel,“ uviedol Spišák. Cena podľa realitného makléra je však adekvátna tomu, ako je dom opísaný v inzeráte. „Ide o celkom novú budovu. Je to síce situované v oblasti, ktorá je tzv. od ruky, no na druhej strane je toto prostredie vyhľadávané chatármi,“ konštatoval majiteľ realitnej kancelárie.

Faru, podobne ako pastoračné centrum, už rok po začatí výstavby požehnal v roku 2008 zosnulý Eduard Kojnok, vtedajší diecézny biskup. Tabuľa s týmto oznamom je umiestnená priamo pri vchodových dverách.

Kňaz Spišák pôsobil v Smolníckej Hute 11 rokov, dovtedy tam 50 rokov duchovného nemali. Získal si náklonnosť veriacich, s ktorými chodil na púte a výlety. „Nechcelo sa mi veriť, že je niečoho takého schopný. Nikto z nás neuvažoval nad tým, že sa niečo také môže stať. Skladali sme sa na niečo, čo malo slúžiť všetkým v obci,“ dodala miestna poslankyňa Čechová.