Psa počas prechádzky niekto zastrelil šípom z luku

Neobvyklý prípad z Ďurďošíka rieši aj polícia. „Prípad polícia preveruje ako podozrenie z trestného činu týrania zvierat. Udalosť príslušníci Policajného zboru zadokumentovali. Keďže v súčasnej dobe vyšetrovanie naďalej prebieha, bližšie informácie k tejto udalosti nateraz nie je možné poskytnúť,“ spresnila Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa.

Ak by išlo o trestný čin týrania zvierat, môže páchateľ v prípade odsúdenia stráviť vo väzení od 1 do 5 rokov, podľa závažnosti konania. Ak by to polícia prekvalifikovala na priestupok, v tomto prípade fyzickej osoby, by išlo o trest vo výške 1 000 eur.

V Ďurďošíku pri Košiciach neznámy páchateľ vystrelil z luku šíp na psa. Autor: FB Dominika Hadašová

Romana Šerfelová, vedúca útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov, hovorí, že sa s takýmto útokom ešte nestretla. „Najčastejšie nachádzame v telách psíkov broky. Je to ako národný šport, ľudia nestrieľajú iba po nich, ale po vtákoch alebo mačkách. Je však náročné veľakrát dokázať vinu,“ konštatovala Šerfelová.

Koncom mája pracovníci Útulku UVP Košice našli ťažko týraného psa s devastačnými zraneniami na poli pri istej obci v okolí Košíc. Hlavu mal takmer odrezanú. V obrovskej rane mal plno lariev a bol iba kosť a koža. Mal veľmi vážne poškodenie dýchacích ciest. Dostával silné antibiotiká, ranu mu vyčistili a bol na infúziách. Podstúpil operáciu hrtana a zašili mu aj oko.

V marci sa Okresný súd Košice okolie zase zaoberal prípadom týrania sučky nemeckého ovčiaka, ktorú vlani našli v zúboženom stave v kanalizačnej šachte v katastri obci Sokoľany pri Košiciach. Za týranie zvieraťa hrozilo 18-ročnému Adriánovi a 15-ročnému Adamovi až päťročné väzenie.

Sučke nemeckého ovčiaka bratia zviazali labky a previazali jej aj papuľku, aby sa nemohla ani hýbať, ani prijímať potravu či vodu. Potom ju hodili do kanalizačnej šachty.

O psovi anonym povedal košickému útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. Okamžite psa ošetrili, hospitalizovali a napojili na infúzie. Podľa odborníkov mohla sučka v takomto zúboženom stave čakať na smrť približne štyri dni. V útulku jej dali meno Elizabeth. Po niekoľkých týždňoch sa ju podarilo vyliečiť a napokon svoj nový domov dostala v Nemecku. Dostala sa k manželskému páru s dospelým synom, ktorí žijú v rodinnom dome so záhradou.

Okresný súd Košice-okolie napokon prihliadol na to, že bratia majú čistý register trestov, starší pracuje a mladší pravidelne navštevuje školu. Obaja tiež svoje konanie pred súdom oľutovali. Adamovi vymerali trest 8 mesiacov s podmienečným odkladom na rok a pol a Adriánovi na 20 mesiacov s odkladom na 30 mesiacov.