Poplatok za bežný röntgen? Petržalka má problém

V bratislavskej Petržalke s viac ako stotisíc obyvateľmi je problém nájsť polikliniku s bezplatným röntgenovým pracoviskom. Jediný funkčný prístroj má už 45 rokov a „pasuje sa“ s výpadkami. Niekedy trvajú hodinu, v tých horších prípadoch až tri hodiny. O pár dní má byť úplne vyradený. Oveľa modernejšie a kvalitnejšie zariadenie v tejto časti mesta má pod palcom ten istý prevádzkovateľ, no na rozdiel od zastaranej prevádzky, tej modernej chýbajú zmluvy s poisťovňami. Pacienti si preto za vyšetrenie musia zaplatiť, čo sa mnohým nepozdáva.

Keď Petržalčania súrne potrebujú ísť na röntgen, zistia, že z niekoľkých takýchto pracovísk majú v poliklinikách bezplatne k dispozícii len jedno – na Šustekovej ulici. Ide pomaly o dobový prístroj, ktorý má už takmer polstoročie, nie je veľmi spoľahlivý. Funguje na báze vyvíjania fotografických snímok vo vývojke, pri teplotách nad 27 stupňov ich robí nečitateľné.

Prevádzkovateľ tamojšieho rádiodiagnostického pracoviska Juraj Šimko hovorí, že v týchto horúcich dňoch vykonávajú vyšetrenia len do jedenástej, maximálne dvanástej hodiny. „Nie je tam žiadne chladenie ani vetranie a keď teplota v miestnosti dosiahne 30 stupňov, röntgenová poistka vypadne úplne. Niekoľko hodín potom nie je možné vykonávať vyšetrenia. Preto to už v krátkom čase plánujem zavrieť. V prevádzke budeme len do 15. júla,“ povedal Šimko s tým, že potom chce celé pracovisko začať modernizovať a zabezpečiť doň nový digitálny röntgen.

Kým stará prevádzka ešte funguje, denne tam vyšetria do šesťdesiat ľudí. „Čakacia doba nie je dlhá, ale ak máme výpadok, pacienti sa musia otočiť a prísť na druhý deň,“ vysvetlil Šimko.

Kvalitný a moderný röntgen, ktorý tiež patrí pod jeho správu, nájdu ľudia v poliklinike na Strečnianskej ulici. Je však za poplatok – pacienta to vyjde na desať eur. Za CD si priplatí ďalšie dve eurá. Problémom je, že toto pracovisko prevádzkovateľovi zdravotné poisťovne zatiaľ nezazmluvnili a viacerí pacienti za snímku platiť odmietli. Odvolávajú sa na to, že do poisťovní mesačne odvádzajú dosť eur.

Denne na Strečnianskej vyšetria len desať pacientov. Alternatívou je ešte nemocnica na Kramároch alebo na Antolskej, no tam sú dlhšie čakacie lehoty. „Niektorí tam trčia aj päť hodín a nakoniec ich ani nemusia zobrať,“ podotkol Šimko. Zároveň vraví, že žiadosti do poisťovní si podal, no asi došlo k nejakej administratív­nej chybe.

Čakacia doba nie je dlhá, ale ak máme výpadok, pacienti sa musia otočiť a prísť na druhý deň Juraj Šimko, prevádzkovateľ RTG pracoviska

„Aktuálne mi e-mailom prišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyrozumenie s tým, že situáciu riešia a vo veľmi krátkom čase dôjde k náprave. Rovnako reagovali aj Union a Dôvera,“ objasnil. Ak by vraj k riešeniu nedošlo, Petržalka by zostala bez röntgenu. „Na Fedinovej ulici nefunguje a ďalšie zdravotnícke zariadenie, ktoré ho má, rekonštruujú,“ uzavrel Šimko.

VšZP potvrdila, že spoločnosť BPB MED o zazmluvnenie pracoviska požiadala a príslušná komisia to predbežne posúdila bez prijatia záveru. „Aktuálne sa pripravuje detailná finančná analýza, keďže pôjde o značné prostriedky. Opätovné prerokovanie žiadosti je naplánované v júli,“ reagovala hovorkyňa poisťovne Slávka Gáborová.

Poistenci štátnej poisťovne majú podľa jej hovorkyne v hlavnom meste k dispozícii dostatočnú a dostupnú sieť RTG pracovísk, s ktorými má VšZP podpísanú zmluvu, a kde vyšetrenia môžu absolvovať bezplatne.

„V Petržalke máme v odbore rádiológia zazmluvnených päť pracovísk, v celej Bratislave ich je tridsaťpäť,“ podotkla Gáborová s tým, že ich petržalskí poistenci sa dostanú zadarmo k tejto diagnostike v nemocnici na Antolskej ulici, ďalej na Betliarskej a Šustekovej ulici. V čase, keď o tom hovorkyňa Pravdu písomne informovala, zrejme ešte netušila, že na Šustekovej prístroj čoskoro odstavia. Ďalší röntgen má podľa nej aj zdravotnícke zariadenie na Tematínskej ulici, no ten tiež aktuálne v prevádzke nie je. „Výpadok jeho funkčnosti poisťovňa nedokáže ovplyvniť,“ reagovala Gáborová.

VšZP od mája začala s klasifikáciou RTG pracovísk. Cieľom je motivovať poskytovateľov skvalitňovať prístrojové vybavenie. Zaviedli preto systém tzv. klastrácie prístrojového vybavenia – hodnotí sa najmä jeho vek a technické parametre. Podľa zaradenia do klastra sa určuje cena bodu – čím vyšší klaster, tým vyššia cena. Zároveň vraj majú záujem na znižovaní dávky ožiarenia pacienta, čo sa má docieliť práve novou a kvalitnejšou technikou.

Chceli sme vedieť, ako záležitosť okolo petržalských röntgenov vníma ministerstvo zdravotníctva a či v tejto veci podnikne nejaké kroky. „Ide o polikliniky, ktoré patria do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Táto problematika je výlučne predmetom vzájomných dohôd oboch zmluvných strán. Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich zákonných kompetencií nie je oprávnené do týchto vzťahov vstupovať,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.