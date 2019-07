Rekonštrukcia Krásnej Hôrky bude stáť viac

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka bude stáť takmer päťnásobne viac, ako sa pôvodne plánovalo. Vláda na záchranu hradu vyčlenila 35 miliónov eur, práce by mali trvať do konca roku 2023.

Pôvodne malo ísť na opravu hradu, ktorý v roku 2012 zdevastoval požiar, osem miliónov eur. Hovorkyňa ministerstva kultúry Barbora Palovičová spresnila, že doteraz sa vynaložilo 5,2 milióna. „Uhradené boli z poistného krytia a 97-tisíc z verejnej zbierky. To sú jediné peniaze, ktoré boli doposiaľ preinvestované,“ dodala.

Ministerstvo žiadosť o navýšenie peňazí zdôvodňuje snahou o navrátenie hradu do pôvodného stavu, resp. do stavu zo začiatku 20. storočia. „Dôvodom na komplexnú renováciu sú aj viaceré rekonštrukčné zásahy z čias socializmu, ktoré v konečnom dôsledku kondícii hradu viac uškodili, ako pomohli,“ píše sa v dôvodovej správe.

Pri rekonštrukcii sa plánujú použiť tradičné postupy a materiály, ktorých opotrebovanie sa neprejavuje skokovo ako pri moderných technológiách rekonštrukcie. Zámerom je tak obnoviť prirodzené a stáročiami overené fungovanie konštrukcií hradného komplexu, pričom sa majú zachovať jeho prirodzené, technické a estetické vlastnosti.

Rezort kultúry tento postup odôvodňuje najmä konsenzom medzi odbornou verejnosťou, v ktorej „panuje zhoda v tom, že pomalšia postupná obnova tradičnými technológiami a postupmi s použitím tradičných a k dobe vzniku konštrukcie príslušných materiálov je najvhodnejšou formou obnovy historickej architektúry“.

Komplexná renovácia preto bude prebiehať až v troch etapách. Prvou je vybudovanie infraštruktúry, nového infocentra a občianskej vybavenosti okolia hradu do konca roku 2021. V ďalšom roku by sa mala dokončiť obnova dolného a stredného hradu, kde sa nachádzali kasárne, Františkino múzeum a Rákocziho trakt. Rekonštrukcie by mali finišovať koncom roka 2023, keď by sa mala kompletne dokončiť oprava Horného hradu vrátane Delovej terasy, Severovýchodnej bašty a Arkádovej chodby.

Podľa ministerstva kultúry realizátorom bude Slovenské národné múzeum. „Na základe schváleného návrhu finančného krytia na takmer 35 miliónov eur sa konečne môžu začať verejné obstarávania na práce a celý proces komplexnej revitalizácie a obnovy hradu. Úplne všetky zmluvy pôjdu cez Slovenské národné múzeum, ktoré bude jediným obstarávateľom,“ ozrejmila Palovičová.

Do dnešného dňa sa na Krásnej Hôrke podarilo opraviť najmä strechy. Drevené šindle nahradila škridla, ktorá spĺňa protipožiarne normy. Taktiež boli realizované rôzne stabilizačné a predprojektové práce, akými sú napríklad zameranie, posudky a prieskumy, či reštaurátorské práce. Murivo očistili a zaizolovali, aby viac nevlhlo. Oproti zamýšľanej obnove však išlo skôr viac o prevenciu voči závažnejším škodám ako o relevantnú rekonštrukciu. Niektoré časti interiéru hradu sú stále značne obhorené, konštatuje sa v dôvodovej správe.

Krásnu Hôrku zasiahol požiar 10. marca 2012, v deň predčasných parlamentných volileb. Spôsobili ho dvaja chlapci, ktorí pred hradbami odhodili nedopalok z cigarety. Neudržiavaný trávnatý porast v bezprostrednej blízkosti hradieb vzbĺkol a zachvátil šindľové strechy . Oheň najviac poškodil gotický hrad, ktorý bol rekonštruovaný v roku 1982. Zachrániť sa nepodarilo asi 10 percent vystavených exponátov. Krásna Hôrka je až do dnešného dňa uzavretá. Sprístupniť verejnosti by sa mohla začiatkom roku 2024.