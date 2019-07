Autobus skončil v priekope, šofér asi dostal infarkt

Vodič autobusu v obci Vyšný Medzev v okrese Košice-okolie skolaboval po tom, ako do vozidla nastúpili cestujúci. Autobus prešiel ešte niekoľko metrov, narazil do auta a skončil v jarku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že k zraneniam nedošlo.

Kolaps vodiča autobusu spôsobil, že vozidlo so 45 cestujúcimi skončilo v priekope. Dopravná nehoda sa stala v piatok popoludní v obci Vyšný Medzev v okrese Košice – okolie.

„Vodič autobusu z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície po tom, ako do autobusu nastúpilo 45 cestujúcich, sa pohol z parkoviska. Krátko na to upadol do bezvedomia, prešiel s autobusom niekoľko metrov a narazil prednou ľavou časťou do odstaveného osobného motorového vozidla značky volvo," opísala udalosť Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa.

Doplnila, že pri dopravnej nehode, ktorej škodu vyčíslili na 500 eur, sa nikto z cestujúcich nezranil.

„Vodič autobusu bol prevezený do jednej z košických nemocníc s podozrením na infarkt. Presná príčina dopravnej nehody je však predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.