Krásna Hôrka by mohla privítať prvých návštevníkov v roku 2021

Počas soboty si ministerka kultúry Ľubica Lašáková prezrela aktuálny stav na vzácnej historickej pamiatke s generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM) Branislavom Panisom a riaditeľkou Múzea Betliar Timeou Máteovou. Vláda na poslednom predprázdinovom zasadaní schválila na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky takmer 35 miliónov eur, doteraz sa na hrade preinvestovalo 5,5 milióna eur z poistky.

Obnovujú a opravujú sa aj zbierkové predmety, doteraz sa už podarilo zachrániť 700 kusov a ďalších 100 by malo byť dokončených do konca roka. Na túto činnosť bola vyhlásená zbierka a v súčasnosti je na účtoch ešte 80-tisíc eur.

Interiér Krásnej Hôrky je obrovské stavenisko a smutne sa pozerá na poškodené časti jednotlivých miestností. Napriek tomu je ministerka Lašáková optimistka.

„Národná kultúrna pamiatka, zrekonštruovaná dolná časť a podhradie, by mala slúžiť návštevníkom už v roku 2021. Záleží aj na okolnostiach, ktoré môžu práce ovplyvniť. Celý hrad by mal byť sprístupnený po komplexnej rekonštrukcii v roku 2023,“ uviedla priamo na hrade Lašáková. Vláda vyčlenila takmer 35 miliónov eur, ktoré sa budú uvoľňovať postupne. „V roku 2021 to bude 13 miliónov, o rok neskôr rovnaká suma a v roku 2023 to bude zvyšok financií, ktoré poskytla vláda na rekonštrukciu,“ doplnila Lašáková, ktorá verí, že sa zlepši spolupráca s obcou Krásnohorské Podhradie.

„Bez ústretovosti zo strany obce Krásnohorské Podhradie a stavebného úradu nebude možné plniť stanovené termíny,“ zdôraznila ministerka.

K tejto skutočnosti dopomohlo aj podpísanie Zmluvy o združení medzi Múzeom Betliar, ako organizačnej zložky SNM, a obcou Krásnohorské Podhradie. Na základe tejto zmluvy vzniklo združenie a projekt „Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a Hradu Krásna Hôrka“, ktorý počíta so stavbou nového, rozšíreného parkoviska pod hradom, vybudovaním potrebných inžinierskych sietí a kompletnej občianskej vybavenosti. Obec Krásnohorské Podhradie tak získa po ukončení celej rekonštrukcie hradu do svojej správy zhodnotený majetok za viac ako 7 miliónov eur.

Starosta obce Peter Bollo sa stretnutie nemohol zúčastniť, no podľa neho práve on apeloval na to, aby bola spolupráca na dobrej úrovni. Myslí si, že ministerka nemá správne informácie. Prvá etapa rekonštrukcie by podľa riaditeľa SNM mohla začať už budúci rok na jar.

„V septembri bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa, aby práce začali na jar budúceho roku, tak aby termíny boli splnené. Pamiatka by mala prejsť obnovou a navrátením hradu do jeho poslednej historicky hodnotnej podoby z roku 1903. Rekonštruk­ciou by sa mali odstrániť nevhodné zásahy z minulosti,“ konštatoval Panis.

V ďalšej etape prejdú obnovou kasárne, Františkino múzeum a Rákocziho trakt v dolnom a strednom hrade. Práce na hornom hrade by mali ukončiť rozsiahlu obnovu celého hradného komplexu do konca roka 2023.

Krásnu Hôrku zasiahol požiar 10. marca 2012, v deň predčasných parlamentných volieb. Spôsobili ho dvaja chlapci, ktorí pred hradbami odhodili nedopalok z cigarety. Neudržiavaný trávnatý porast v bezprostrednej blízkosti hradieb vzbĺkol a zachvátil šindľové strechy . Oheň najviac poškodil gotický hrad, ktorý bol rekonštruovaný v roku 1982. Zachrániť sa nepodarilo asi 10 percent vystavených exponátov.