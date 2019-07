Parkovanie v Štiavnici sa zmenilo, turisti v tom majú chaos

VIDEO: Od začiatku júla už na známej Trojici v Banskej Štiavnici nezaparkujete. Prečo? A čo na to hovoria turisti či domáci? Pozrite si argumenty radnice, ktorá o zákaze rozhodla.

Po ich upozorneniach odtiaľ niektorí šoféri odchádzali len s veľkou nechuťou, no väčšine to nerobilo žiadny problém. Podľa vedenia mesta k tomuto kroku pristúpili s jasným cieľom – vyčistiť centrum od áut.

Stopnúť parkovanie na Trojici zvažovalo turistami obľúbené banské mesto dlhší čas. Od pondelka 1. júla je to už realitou. Tým dňom začal platiť zákaz s tým, že na centrálnom námestí už nefungujú parkovacie lístky ani SMS systém. Mnohí však o tom stále nevedia, preto situáciu monitorovali mestskí policajti. Keďže v prvých dňoch na námestí chýbalo potrebné dopravné značenia, trpezlivo turistom vysvetľovali, že svoje autá musia zaparkovať v iných zónach.

„Ako všetko, čo sa robí prvý deň, aj tu je to trochu zmätočné,“ podotkol zástupca náčelníka mestskej polície Peter Šemoda. Pripomenul, že nielen návštevníci, ale aj viacerí domáci ešte nestihli novinku poriadne zaregistrovať. „Prináša to malé problémy, ale nič také, čo by sa nedalo zvládnuť. Turisti sú voči týmto krokom veľmi tolerantní a ústretoví. Ochotne odchádzajú a pýtajú sa, kde môžu parkovať. Dokonca sme sa stretli aj s takými, ktorí túto zmenu vítajú s tým, že konečne sme urobili Trojicu pre ľudí a nie pre autá,“ povedal Šemoda. Dodal, že aby predišli ďalším nedorozumeniam, rozhodli sa niektoré lokality na námestí dočasne opáskovať.

Majitelia a zamestnanci penziónov v centre však z toho radosť nemajú. „Neviem si predstaviť, ako by sem naši hostia mali chodiť pešo napríklad od Nového zámku. V lete možno ešte áno, ale v zime? Je to ďaleko,“ myslí si Miriam, ktorá je čašníčkou jedného z tamojších podnikov. „Keďže my vlastné miesta nemáme, museli sme si dohodnúť spoluprácu so susedným penziónom. Ten našim hosťom poskytne parkovanie za určitú platbu,“ povedala čašníčka.

Turisti sa po upozorneniach mestskými policajtmi pokojne otáčali a išli preč, no aj tak mnohí parkovaciu novinku nechápu. „Pre mňa osobne je to zvláštne. Viem, že na Trojici chceli urobiť pešiu zónu, ale práve na tomto mieste veľa prechádzajúcich sa ľudí nevidím. Náhradné parkoviská sú pomerne ďaleko a keďže mnohí sú leniví, bude to asi ťažký boj,“ smiala sa Katarína Rafajová. „Nežijem tu, takže neviem, či to má, alebo nemá zmysel. Nedokážem si celkom predstaviť, prečo to miestnym prekáža,“ dodala.

S dodávkou parkoval na námestí Banskobystričan Milan. „Som zásobovateľ stavby, policajti si to dali vysvetliť a umožnili mi tu zostať. O zákaze som ani len netušil, no keďže som tu pracovne, nemôžem posúdiť, či je to dobré alebo zlé rozhodnutie,“ povedal.

O novinke nevedela ani Levičanka Marianna Sámelová. „Chodievam sem často a vždy sme tu zvykli stáť. Malo by to byť umožnené, veď sem prichádzajú aj starší ľudia. Tunajším podnikom to môže odplašiť zákazníkov,“ podotkla.

Tomáš Krejze prišiel z Česka a zostal mierne zaskočený. „Zaparkoval som vyššie od námestia, no bolo mi povedané, že to nie je možné. Je tam vraj rezidenčné parkovanie, ale žiadna tabuľa na to neupozorňuje. Teraz hľadám, kde môžem zostať a ako to vlastne zaplatiť, keďže pôvodný systém nefunguje,“ reagoval.

Banskoštiavnický viceprimátor Marian Zimmermann pripomenul, že chceli Trojicu odľahčiť od áut. Parkovať tam môžu už len rezidenti, ktorí majú k dispozícii do tridsať miest. „Návštevníci prichádzajúci do Štiavnice môžu stáť na určených parkoviskách, ktoré sú dostupné blízko centra. Nájdu ich pod Novým zámkom, na uliciach Kammerhofská, Dolná a Mládežnícka. V celom meste platí jednotná cena, hodina ich vyjde na jedno euro,“ vysvetlil Zimmermann s tým, že pod Novým zámkom zrušili parkovanie autobusov, čím vytvorili tridsať nových miest pre osobné autá. Zhruba deväťdesiat ďalších pribudne na Dolnej ulici. V týchto dňoch tam už odštartovali potrebné práce, dokončené by mali byť na jeseň.

Autobusom vraj určili priestory na SAD, ďalšie by im už v krátkom čase mali byť poskytnuté aj v blízkosti úradu práce. Sú to vzdialenejšie zóny, no podľa viceprimátora nejde o žiadny problém. „Vodič vyvezie turistov do centra mesta, vyloží ich a pôjde stáť inde. V dohodnutom čase ich príde vyzdvihnúť,“ hovorí. Pre ľudí, ktorí si súrne potrebujú v centre niečo vybaviť, vytvorili tzv. rýchloobrátkové miesta. Dokopy ich je pätnásť a monitorovať ich budú prostredníctvom senzorov. „Nachádzajú sa v okolí mestského úradu, bánk a obchodov. Bezplatne tam autá môžu stáť štyridsať minút,“ objasnil Zimmermann. Dodal, že voľné parkovacie miesta si ľudia môžu overiť prostredníctvom aplikácie, cez ktorú si môžu vybaviť aj platbu.