Dôchodca prežil svoju smrť. Tri dni ležal zavalený pod stromom

Tri dni ležal zavalený stromom v lese nad obcou Domaniža v okrese Považská Bystrica 71-ročný dôchodca z Domaniže. Našli ho v nedeľu (7. 7.) popoludní, lekár najskôr skonštatoval smrť, muž však mŕtvy nebol, vrtuľník ho previezol do žilinskej nemocnice.

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička, zranenie muž utrpel pravdepodobne pri zrezávaní suchej borovice, ktorá sa pri páde na zem prelomila na polovicu a zasiahla muža. Policajti z Považskej Bystrice začali trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, skonštatoval Kudlička.

Podľa obyvateľov Domaniže išiel muž do lesa na drevo vo štvrtok. Keďže býval sám, o tom, že sa nevrátil domov, sa dozvedeli až po dvoch dňoch. Do pátracej akcie sa zapojili obyvatelia obce. Bola úspešná, muža našiel v lese obyvateľ obce, ktorý ho hľadal na terénnom motocykli.

Ako informoval Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS), informáciu o zranenom mužovi, ktorý bol nejaký čas nezvestný, prijali na tiesňovú linku v nedeľu o 16.31 h.

OS ZZS vyslali na miesto rýchlu lekársku pomoc a vrtuľníkovú záchrannú službu. Lekár rýchlej lekárskej pomoci konštatoval úmrtie, uviedol Minár s tým, že následne sa zistilo, že muž žije. Vrtuľník ho previezol do nemocnice bez toho, aby ho bolo potrebné intubovať.

Ako informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Žiline Lenka Záteková, do nemocnice prijali v nedeľu pacienta so zraneniami chrbtice a hlavy. Aktuálne sa nenachádza v kritickom stave, no naďalej zostáva v intenzívnej starostlivosti, priblížila Záteková.