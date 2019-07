Krásna Hôrka konečne vstáva z popola

Hrad Krásna Hôrka vyhorel v roku 2012 a odvtedy je pre verejnosť zatvorený. Dosiaľ sa na jeho obnovu minulo približne päť a pol milióna eur z poistky. Minulý týždeň vláda odsúhlasila finančnú injekciu vo výške takmer 35 miliónov eur a hrad by mohol otvoriť svoje brány do troch rokov.

Video: Ako hrad Krásna Hôrka vyzerá dnes? Stav práce dokumentuje naše video.

„Národná kultúrna pamiatka, zrekonštruovaná dolná časť a podhradie, by mala slúžiť návštevníkom už v roku 2021. Záleží aj na okolnostiach, ktoré môžu práce ovplyvniť. Celý hrad by mal byť sprístupnený po komplexnej rekonštrukcii v roku 2023,“ uviedla ministerka priamo na hrade. Vláda vyčlenila takmer 35 miliónov eur, ktoré sa budú uvoľňovať postupne. „V roku 2020 to bude 13 miliónov, o rok neskôr rovnaká suma a v roku 2022 to bude zvyšok financií,“ povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer) priamo v priestoroch hra­du.

Podľa generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Panisa hrad by sa mal navrátiť do jeho poslednej historicky hodnotnej podoby z roku 1903. Rekonštruk­ciou by sa mali odstrániť nevhodné zásahy z rokov 1956 až 1989. "Projekt komplexnej obnovy je najrozsiahlejší v histórii hradu a akceptuje súčasné požiadavky na bezpečnú prevádzku hradu, ako aj maximálne zvýšenie komfortu pre jeho návštevníkov,“ uviedol Panis.

Odborníci okrem rekonštrukcie objektu hradu reštaurujú aj poškodené zbierkové predmety. „K dnešnému dňu bolo zreštaurovaných a konzervátorsky ošetrených vyše 700 zbierkových predmetov a ďalších vyše 100 je na reštaurovaní u externých dodávateľov,“ uviedla riaditeľka Múzea Betliar Timea Mátéová. Na opravy týchto predmetov boli vyhlásené dve finančné zbierky, momentálne je na účte zhruba 80-tisíc eur.