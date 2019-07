Košičanom sa s litrom paliva podarilo prejsť 825 kilometrov

Vytvorili slovenský rekord, no vysnívaný sen sa im nepodarilo splniť. Študenti a pedagógovia Strojníckej fakulty košickej Technickej univerzity sa vrátili z medzinárodných pretekov Shell Eco Marathon, ktorých cieľom je s vlastnoručne zhotoveným vozidlom dosiahnuť čo najnižšiu spotrebu paliva. Na pretekoch úspornej jazdy na trati vo Weybridge pri Londýne sa im podarilo prejsť takmer 825 kilometrov na jeden liter benzínu. Vlani to bolo 784 kilometrov.

„Prešli sme presne 824,84 kilometra. Zo 44 tímov sme skončili na šestnástom mieste. Sme spokojní, že sa nám podarilo prekonať vlastný rekord, ktorý je aj slovenským. Tých tisíc kilometrov bol sen, ktorý sa nám nepodarilo odjazdiť, no aj tak máme radosť z dosiahnutého úspechu,“ povedal kapitán košického tímu Branislav Konečný.

Ihneď po návrate z Veľkej Británie už členovia tímu vedia, čo by chceli zlepšiť, aby na budúci rok boli ešte lepší a najazdili viac kilometrov.

Na pretekoch sa stretli aj s nepríjemnými udalosťami, napokon sa im všetko podarilo vyriešiť, „Na tréningových jazdách sme zaznamenali dve havárie, raz to bolo pri skúške trate, druhýkrát sme mali zlomenú osku na kolese. Počas jázd, pri ktorých sa už meria spotreba, zase organizátorom dvakrát niečo zlyhalo s časomierou. Chceli nás diskvalifikovať, no s organizátormi sme si to vysvetlili,“ pokračoval Konečný.

S úsporným automobilom mali štyri pokusy, pričom po každom sa merala spotreba. Dokopy musí vozidlo odjazdiť pri každom pokuse 11 kôl za 39 minút, čo predstavuje zhruba 15 kilometrov. Organizátori potom skontrolujú, koľko mililitrov paliva sa spotrebovalo v danom pokuse a potom sa určí, koľko kilometrov by sa prejazdilo pri jednom litre paliva. Ak urobia za stanovený čas menej kôl alebo čas prekročia, pokus sa tímom neráta.

„Do cieľa neprišli všetci. Ďalších organizátori vyradili, pretože neprešli technickou kontrolou, ktorá je veľmi prísna. Nám sa to dosiaľ nikdy nestalo,“ poznamenal šéf košického tímu.

Študenti strojníckej fakulty sa už 25 rokov zapájajú do týchto medzinárodných pretekov. V nich sa vozidlá rozdeľujú na dve hlavné kategórie – prototypy a urban concept. Tie sa ďalej delia podľa druhu použitého pohonu na vozidlá so spaľovacím motorom, napríklad benzín, diesel, etanol alebo CNG, a na vozidlá poháňané vodíkovými palivovými článkami a elektrické. Strojári len na tieto preteky postavili sedem prototypov vozidiel.

Rozdiel medzi vozidlami prototyp a urban concept je v tom, že v prvom prípade sa hlavný dôraz kladie na čo najnižšiu spotrebu, čomu je podriadené všetko od váhy po dizajn vozidla. Druhou kategóriou sú urban concept vozidlá, ktoré už pripomínajú klasické autá.

Automobil z Košíc má aerodynamický tvar, váži 30 kilogramov a je vyrobený z karbónu. Motor pre preteky je upravený tak, aby spĺňal potrebné podmienky a jeho dojazd bol čo najvyšší pri priemernej rýchlosti 25 km/h. Vozidlo pripomína skôr kokpit lietadla, jeho volant pripomína joystick.

V tej istej kategórii na benzínový pohon, v akej pretekali košickí konštruktéri, súťažil aj tím zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skončil na 24. mieste a auto na jeden liter prešlo 534 kilometrov. Študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave na trať poslali elektromobil, s ktorým obsadili 31. miesto. Na 1 kWH elektrickej energie prešli 176 kilometrov. Oba tieto tímy prekonali tiež svoje doterajšie rekordy.

V kategórii úsporných vozidiel na prvých troch priečkach skončili francúzske tímy. Minuloročné víťazstvo obhájil tím Microjoule-La Joliverie, ktorý na jeden liter paliva prešiel 2 735 kilometrov, vlani to bolo 2 324 kilometrov. Tento francúzsky tím drží aj celkový rekord súťaže, a to 3 771 kilometrov na liter paliva z roku 2010.