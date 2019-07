Volkswagenu budú vlastní vracať odmeny

Spoločnosť vypláca odmenu za hospodársky výsledok každoročne na začiatku mája spolu s výplatou za apríl. Za rok 2018 dosiahla odmena priemernú výšku 1 630 eur. Dostali ju všetci tarifní zamestnanci, ktorí vo fabrike vlani pracovali. Teda aj bývalí pracovníci, ktorí v minulom roku boli s firmou v pracovnom pomere.

Chyba softvéru spôsobila, že na účty prišlo viac. Priemerne od 20 do 200 eur. Omyl podnik zaregistroval v priebehu niekoľkých dní, takže interní zamestnanci boli o tom informovaní okamžite. Tí, ktorí už závod opustili, dostali od vedenia listy. V nich im firma oznámila, že peniaze vyplatené nad rámec považuje za záväzok a žiada ich späť.

„V zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 2019 Vám bola vyplatená odmena za hospodárske výsledky za rok 2018, pričom na základe systémovej chyby zúčtovania bola táto odmena vyplatená nad rámec ustanovení kolektívnej zmluvy,“ uvádza sa v liste adresovanom zamestnancom, v ktorom je aj suma a číslo účtu, kam majú peniaze vrátiť.

„Je nám ľúto vzniknutej situácie a opakovane sme sa za ňu dotknutým ospravedlnili,“ reagovala hovorkyňa Volkswagenu Lucia Kovarovič Makayová. „Po zvážení viacerých riešení takto vzniknutej situácie zamestnávateľ navrhol a dohodol s odborovou organizáciou spôsob, ktorý prihliada na záujmy zamestnanca. Sumu vyplatenú nad rámec oprávnenej odmeny nebude musieť zamestnanec zamestnávateľovi vrátiť. Uvedená suma sa považuje za preddavok na odmenu za hospodárske výsledky za rok 2019. V prípade bývalých zamestnancov je však potrebné túto sumu vrátiť,“ doplnila Kovarovič Makayová.

Odborársky predák vo firme Volkswagen Branislav Chmúrny konštatoval, že táto záležitosť sa odborárov netýka, pretože je to vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. „Nemáme právo vstupovať do mzdového systému. Ale oslovili nás ľudia a pýtali sa, ako majú postupovať, čo sme im aj poradili. Zamestnávateľ si priznal vinu a poslal listy s oznamom. Zachoval sa korektne,“ mieni Chmúrny.

Advokát na pracovné právo, ktorý si neželal uviesť meno, priblížil, že ak sa potvrdí, že nastal problém v systéme a firma to dokázateľne vie preukázať, ľudia by mali peniaze vrátiť. „Mohlo by sa to považovať ako bezdôvodné obohatenie. Záleží už na spoločnosti, či bude takto postupovať,“ poznamenal advokát.