Rodina s malými deťmi sa musí vysťahovať z mestského bytu

Komplikovaný prípad Vargovcov siaha do roku 2013. Vtedy ich osemnásťročná dcéra Kristína vážne ochorela, problém s krvnými doštičkami s následným poškodením pečene ju ohrozoval na živote, kedykoľvek mohla spontánne krvácať do mozgu. „Lekári vraveli, že ide o diagnózu podobnú leukémii. Prejavilo sa to početnými modrinami na jej tele. Manžel s ňou denne musel cestovať vlakom na onkológiu do Banskej Bystrice,“ vysvetľuje matka rodiny Marcela Vargová. Celé to trvalo rok a pol a práve v tom období začali mať finančné ťažkosti.

Video TV Pravda: Byt je čistý, uprataný. Vargovci v ňom žijú s dvoma synmi a dcérou, ktorá má dvojičky. Práve ona vážne ochorela a Vargovci obracali každé euro. Pred platením nájomného dali prednosť záchrane dcéry. Problém sa im však vrátil – mesto Lučenec ich chce vysťahovať.

Zostali im dlžoby za nájom mestského bytu, v ktorom žijú siedmi – Jozef Varga, jeho manželka Marcela, dvaja synovia a teraz už 24-ročná Kristína s dvojročnými dvojičkami. Keď sa totiž dcéra vyliečila, chcela pomôcť rodičom so splatením približne 2 500-eurového dlhu a išla za prácou do Nemecka. Vrátila sa však domov tehotná a bez priateľa, ktorý ju týral.

Rodina tvrdí, že dlh chceli zaplatiť pred dvoma rokmi jednorazovo, pričom im s tým mali pomôcť príbuzní. Mestská spoločnosť Spool, spravujúca byty, vraj reagovala, že aj tak sa musia vysťahovať. Dlh teda neuhradili. „Zvláštne je, že celý čas komunikovali a podpisovali všetky dokumenty len s manželom, ktorý je nesvojprávny. Mestský úrad náš prípad bez ľútosti posunul na súd, ktorý vypratanie potvrdil. No keďže neboli dodržané zákonné postupy, žiadali sme Najvyšší súd o obnovenie konania,“ povedala Vargová.

Zákonným zástupcom Jozefa Vargu je ich najstaršia dcéra Jana Oláhová, ktorá má už vlastnú rodinu a býva na inej adrese. Potvrdila, že ju nikto v súvislosti s bytom, v ktorom jej rodičia a súrodenci žijú, nekontaktoval. „Najvyšší súd nám oznámil prijatie dovolania, ktoré sme mu doručili ešte minulý rok začiatkom júna. Postúpil to Okresnému súdu v Lučenci. Ten nás ale doteraz v tejto veci o ničom neinformoval,“ vraví Oláhová s tým, že už nevie, na koho sa obrátiť. „Za otca som zodpovedná a mám o neho strach. Čo s ním bude, keď zostane na ulici? Veď je invalidný dôchodca a sú tam aj tie malé detičky,“ pripomína vážnu rodinnú situáciu.

Zistili sme, že aktuálne vedie Okresný súd v Lučenci prípad Vargovcov ako skončený – bez prejednania. „Vec bola vedená ako chybný zápis,“ povedal Marián Štulajter, vyšší súdny úradník zastupujúci hovorkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici. Podľa našich informácií je to však neštandardné, lebo v takomto prípade by mal súd upovedomiť účastníka konania a vyzvať ho na prípadné odstránenie vád podania. Oláhová zostala z tejto správy zaskočená. „Nemali sme odkiaľ vedieť, že podanie je chybné. Čakali sme na nejakú spätnú väzbu,“ podotkla sklamane.

Myslí si, že byt, z ktorého chcú jej rodinu vypratať, už mesto niekomu sľúbilo. Vargovci v apríli žiadali o obnovenie nájomnej zmluvy. Dúfali, že vzhľadom na riadne a včasné platenie nájomného, keď v ostatných štyroch rokoch mali aj preplatky, im vyhovejú. Okrem toho Krajský súd v Banskej Bystrici vydal uznesenie, že boli po vyhlásení osobného bankrotu v plnom rozsahu oddlžení.

Náhradné bývanie v plesnivom byte

Koncom júna však Vargovci dostali oznámenie od primátorky Lučenca, že mesto sa bude domáhať vypratania bytu formou exekúcie. Už pred časom im radnica ponúkla náhradné bývanie. „V jednoizbovom byte s mokrými a plesnivými stenami sme sa mali tlačiť siedmi. Okrem toho je to v lokalite, kde žijú len asociáli. Odmietli sme to a teraz nám už žiadnu inú alternatívu ani nedávajú,“ uzavrela mama Vargová obávajúc sa, že domov budú mať už len do konca júla.

Riaditeľka spoločnosti Spool Eva Vasilová vysvetlila, že výpoveď z nájmu dali Vargovcom v septembri 2013. Tvrdí, že vo veci výpovede aj riešenia dlhu doručovali doklady obidvom manželom. V byte vraj bývajú na základe oznámenia len tri osoby, na ktoré im stanovili predpis úhrad za služby. „Takže nie sedem, ako to uvádzajú Vargovci. V takom prípade za štyroch ľudí neplatia úhrady,“ pripomenula riaditeľka.

Vo februári 2014 vraj prišiel spoločnosti list podpísaný Marcelou Vargovou, v tom čase zákonnou zástupkyňou manžela Jozefa, z ktorého sa dozvedeli, že v čase výpovede je nájomca v hmotnej núdzi. Na základe toho im výpovednú lehotu predĺžili o ochrannú lehotu v trvaní šesť mesiacov. „Každý nájomca či užívateľ bytu môže dlh uhradiť v pokladni spoločnosti alebo priamo na účet bytového domu. Keďže oni to neurobili vo výpovednej ani predĺženej ochrannej lehote, bola podaná žaloba o vypratanie bytu na súd. Ten žalobe vyhovel a potvrdil to aj odvolací súd,“ vysvetlila Vasilová.

To, že na majetok Marcely Vargovej bol vyhlásený konkurz, nemá za následok zánik dlhu, ale len jeho nevymáhateľnosť. Preto spoločnosť Spool jej dlh stále eviduje. Riaditeľka tvrdí, že Vargovcom vlani ponúkli jednoizbový byt prvej kategórie v dobrom technickom stave. Trom oficiálne nahláseným ľuďom by mal postačovať. „Napriek všetkému je stále pripravený na odovzdanie tejto rodine,“ dodala Vasilová.