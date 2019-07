Ležia Sobrance na ložisku ropy? Miestnym to robí problémy

Eva Pappová zo Sobraniec si niekedy v apríli všimla, že niečo nie je v poriadku. „Začalo to vyvierať z priestoru vytvoreného na zbieranie vody, ktorá mi tu presakuje. Poškodilo mi to desať čerpadiel. Istý čas som cítila aj zápach v kuchyni. Preto som zavolala odborníkov, aby to preskúmali,“ hovorí.

Video TV Pravda: V Sobranciach a okolitých obciach zaznamenali v posledných týždňoch ropu. Znečisťuje im studne a možno aj spodné vody. Ležia Sobrance na rope alebo ide o zabudnutú skládku?

Išlo o čiernu hmotu medovitej konzistencie so zápachom nafty a asfaltu. Z pivnice jej odviezli už vyše tristo litrov. Látka začala vyvierať aj na ďalších miestach – v susednom opustenom dome, na tenisovom ihrisku a v ďalšom rodinnom dome.

Sobranecký okresnú úrad dal odobrať vzorky a poslal ich na rozbor do laborárií spoločnosti Nafta. „Potvrdila sa prítomnosť prírodnej látky, asfalto-bitúmenovej zložky ropy. Ide o spontánny prienik a môže to znamenať aj ekologický problém,“ vysvetľuje Boleslav Lešo, prednosta okresného úradu. Zvolal preto v tejto súvislosti pracovné stretnutia s inšpektormi životného prostredia, zástupcami mesta i okresného úradu.

Výsledkom bolo odporučenie, aby obyvatelia Sobraniec nevyužívali studňovú vodu na polievanie záhrad či plnenie bazénov, pretože môže byť kontaminovaná ropnými látkami. „Pestovala som si v skleníku zeleninu, no radšej som všetko zničila. Polievala som ju práve vodou zo studne. Určite by som to nejedla ani ja a nedala to deťom či vnukom,“ povedala Pappová rozhodne.

Lešo dodáva, že pitná voda je neškodná, pretože jednotlivé domácnosti sú napojené na verejný vodovod. Zdôrazňuje však, aby si ľudia dávali pozor pri vstupe do pivníc domov, kde sa ropa objavila alebo ju objavia.

„Môžu sa tam rovnako ako v kontaminovaných studniach akumulovať banské plyny – metán, oxid uhoľnatý alebo sírovodík. Doterajšie kontroly, ktoré vykonal záchranný zbor z Michaloviec, ich zvýšenú koncentráciu v monitorovaných priestoroch nepotvrdil,“ poznamenal Lešo. Apeluje však na obyvateľov, aby prípadný výskyt ropných látok nahlásili na mestskom alebo okresnom úrade a nič nepodceňovali.

Po obhliadke troch miest priesakov Ivan Baráth zo sekcie geológie ministerstva životného prostredia hovorí, že v prvom rade je potrebné zistiť, či ide o priesak umelých látok, alebo je proces priesakov prirodzeným javom. Takisto sa budú odborníci snažiť zistiť priestorové rozšírenie priesakov.

Lešo upozorňuje, že situáciu treba riešiť čo najskôr, pretože neďaleko sa nachádzajú Sobranecké kúpele, kde je voda s vysokým obsahom sírovodíka. A vážna môže byť aj situácia v okolitých siedmich obciach.

„Pitnú vodu dovážame každý individuálne z 12 kilometrov vzdialenej obce Jovsa, a to už 30 rokov. Po dohode s obecným úradom budeme zrejme musieť vyhlásiť krízový stav a budeme musieť zásobovať ľudí cisternami,“ zhodnotil stav bez verejného vodovodu starosta Blatných Revíšť Gabriel Seman. Ďalšími obcami, ktorých sa podľa Leša môžu priesaky ropy do studní týkať, sú Porostov, Kristy, Svätuš, Blatná Polianka, Beňatina a Ruský Hrabovec.

Ropa v danej lokalite môže byť prírodného pôvodu, no mohla sa tam dostať aj v dôsledku ľudskej činnosti, napríklad z produktovodov, podzemných nádrží a podobne.

„Vtedy k nej treba pristupovať ako k environmentálnej záťaži. To už preukážu výsledky vzoriek a na ich základe sa určia ďalšie kroky. V prípade prírodného pôvodu bude vykonaný podrobný geologický prieskum, na základe ktorého sa navrhnú opatrenia. V prípade umelého pôvodu bude nevyhnutné zistiť presné príčiny a lokalitu odsanovať,“ vysvetľuje hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Nález ropy na Slovensku by nebol výnimočný. Prvým objaveným ložiskom boli Gbely na Záhorí. Ďalšou oblasťou je Panónska panva na východnom Slovensku s ložiskami v oblasti Senného, Stretavy a Ptrukše. Všetky tri obce sú od Sobraniec vzdialene 30 až 40 kilometrov. Na východe Slovenska boli zaznamenané aj ložiská v Lipanoch či obci Miková. Výskyty sú zaznamenané aj pri Korni na Kysuciach.