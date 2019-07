Študenti vymysleli senzor, môže zachrániť deti zabudnuté v aute

Už žiadne dieťa zabudnuté v rozhorúčenom aute. To je nosná myšlienka nápadu študentov z Popradu, ktorý zaujal nielen doma, ale aj v zahraničí.

Nápad skrsol v hlave Dominiky Liptákovej, všimla si totiž, koľko detí minulý rok zabudli rodičia v rozpálenom aute a dotkli sa jej najmä tragické prípady. "Uvažovala som nad tým, ako by sa tomu dalo zabrániť. Nechceme, aby sa stala ďalšia takáto tragédia. Spoločne s ďalšími členmi tímu sme hľadali spôsob, až sme dospeli k výrobe špeciálneho senzora,“ vysvetlila študentka strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu.

Na projekte pracovali mechatronici, elektrotechnici, dizajnéri a manažéri tohto školského podniku celé tri mesiace.

Technickú časť projektu mal na starosti mechatronik Timotej Mudrák, ktorému sa podarilo celý systém ukryť v škatuľke. „Súčasťou sú senzory, jeden je v sedačke dieťaťa, druhý pri vodičovi, ktoré sledujú pohyb. Ak vodič odíde, senzor zaznamená, že v aute zostalo dieťa. Po siedmich minútach automaticky zašle rodičovi správu na mobil. Ak rodič nereaguje, tak sa spustí varovanie. Jeho prenikavý zvuk môže upozorniť aj okoloidúcich,“ vysvetľuje princíp Mudrák.

Pri teplote 30 stupňov je pre dieťa zatvorené v aute kritických už pätnásť minút. Ak teplomer ukáže 38 stupňov, v aute stojacom priamo na slnku je však až 47 stupňov. Preto by mali v prípade, ak nezareaguje vodič, varovanie počuť aj náhodní okoloidúci.

Vodič môže na prvú správu odpovedať a nové upozornenie dostane o ďalších sedem minút. „To možno využiť v prípadoch, ak nie je horúčava, rodič ide na poštu a dieťa spí v aute,“ doplnil študent. Už teraz premýšľa nad zlepšením, aby systém fungoval aj pri väčších deťoch, ktoré už nesedia v autosedačke, či pri zvieratách. „Ešte potrebujeme vyriešiť aj napájanie celého systému,“ dodáva mechatronik.

Študenti odhadujú, že cena zariadenia sa pohybuje do 40 eur. „Ak by náš nápad realizovala firma, pri sériovej výrobe by boli náklady nižšie,“ upozorňuje Liptáková. Potvrdila, že už dostali niekoľko ponúk a zvažujú ich.

Popradskí študenti myšlienku projektu „Zabudnuté deti v aute“ realizovali v rámci školskej firmy. „V školskej firme si môžu vyskúšať rôznu podnikateľskú činnosť aj vytvoriť nový produkt,“ objasňuje Anna Schaleková, ktorá učí aplikovanú ekonómiu. Hovorí, že jej študenti najskôr viedli školský bufet a zarobené peniaze investovali do vývoja prototypu senzora.

Stredoškoláci s týmto projektom uspeli v národnom finále súťaže Social Innovation Relay, kde o prvé miesto bojovalo vyše 150 projektov. Nedávno sa vrátili z Izraela, kde prototyp prezentovali na tréningovom programe Innovation Leaders Open Gate.