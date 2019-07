Rybaničovi po verdikte súdu zanikol mandát poslanca v Rači

„Filip Rybanič nám skutočnosť o zániku mandátu poslanca oznámil dňa 2. 7. 2019. Mandát však zanikol samotným nadobudnutím právoplatnosti odsúdenia. Podľa informácie od Filipa Rybaniča mu bol rozsudok v predmetnej veci doručený deň nasledujúci po dni vynesenia rozsudku, čiže 26. 6. 2019,“ uviedla prednostka račianskeho miestneho úradu Monika Burdová.

Miestne zastupiteľstvo tak bude mať dvoch nových poslancov. Na uvoľnené miesto Filipa Rybaniča by mal nastúpiť Ivan Vrana ako prvý náhradník v prvom volebnom obvode. Dagmar Gelingerovú nahradí Dominik Vrba ako prvý náhradník v treťom volebnom obvode. „Náhradníci boli o tejto skutočnosti informovaní. Prejavili záujem ujať sa funkcie poslancov a už im bolo vydané aj osvedčenie o tom, že sa stali poslancami miestneho zastupiteľstva,“ poznamenala prednostka.

Náhradník na uvoľnený post poslanca nastupuje zložením sľubu na najbližšom miestnom zastupiteľstve, na ktorom sa zúčastní. To je naplánované na 17. septembra. „V prípade, že by bolo zvolané miestne zastupiteľstvo ešte pred termínom plánovaného zasadnutia, tak by poslanci mohli zložiť sľub aj skôr,“ dodala Burdová.

Filip Rybanič mal ako zamestnanec komerčnej banky, biznis poradca, preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom exministra financií Jána Počiatka, právoplatne odsúdeného a najnovšie obvineného podnikateľa Ladislava B., a napokon aj v kauze televíznych zmeniek obžalovaného podnikateľa Mariana K.

Rybanič bol presvedčený, že jeho mandát miestneho poslanca mu nezaniká. Pre TASR 26. júna uviedol, že ho bude vykonávať aj naďalej. „Nakoľko som bol odsúdený podmienečne, ani prípadné dovolanie nebude mať vplyv na uplatňovanie môjho mandátu. Naďalej teda zostávam poslancom v Rači,“ povedal.

Odborník na trestné a ústavné právo Ondrej Laciak však upozornil, že problematiku zániku mandátu poslanca obecného či miestneho zastupiteľstva v prípade spáchania úmyselného trestného činu jednoznačne upravuje zákon o obecnom zriadení. Jeho výklad potvrdilo aj Ministerstvo vnútra (MV) SR. „Ak ide o úmyselný trestný čin a rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, mandát poslanca zaniká ex lege, bez ohľadu na podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, ako zmierňujúci faktor, sa vzťahuje na prípady, keď nejde o úmyselný trestný čin,“ uviedol rezort.