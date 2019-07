Vojenská paráda uzavrie hlavný ťah cez Banskú Bystricu

Obísť tento úsek pomôžu alternatívne trasy. Dopravný analytik Marek Modranský miestnym vodičom odporúča, aby svoje autá v tom období radšej nechali doma. V takom krátkom čase sa to podľa neho dá vydržať.

Štadlerovým nábrežím, ktoré v meste pod Urpínom vedie popri Hrone, bude popoludní 29. augusta, v úseku na úrovni od obchodného centra Európa až po hlavnú železničnú stanicu, pochodovať 1 500 vojakov. Prejdú tadiaľ tiež tanky, bojové vozidlá, kanónové húfnice a raketomety. Vo vzduchu budú môcť ľudia v rámci prehliadky pozorovať lietadlá MiG – 29, spartan, vrtuľníky Mi – 17 a Black Hawk. Dokopy pôjde o dvesto kusov techniky, z toho pätnásť leteckej.

Niektorí ľudia majú z takéhoto náporu v meste obavu, no ministerstvo obrany tvrdí, že ich cieľom je minimalizovať akékoľvek dosahy na obyvateľov Banskej Bystrice a jej okolia. Profesionálni vojaci s technikou budú preto nacvičovať vo svojich priestoroch na letisku Sliač a vo výcvikovom centre Lešť.

„Dopravné obmedzenia sa sústredia len na čas generálneho nácviku 27. augusta od 19. hodiny a na samotnú slávnostnú vojenskú prehliadku 29. augusta. O konkrétnych obmedzeniach budeme včas informovať,“ reagovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková. Ak generálku nestihnú do polnoci, uzávera bude dlhšia. Po nácviku sa technika podľa Capákovej vráti na základňu Sliač, po samotnej prehliadke do útvarov.

„Po slávnostnej prehliadke (29.8.) sa časť kolesovej techniky presunie na Sliač, časť do domovských útvarov a pásová technika na železničnú stanicu v Banskej Bystrici. Odtiaľ sa železničným prevozom vráti späť do útvarov,“ doplnila Capáková.

Obmedzenia a obchádzkové trasy budú podľa banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej definitívne potvrdené na budúci týždeň. „Ich čas a komplexný plán ešte nie je jednoznačne odsúhlasený dotknutými stranami, preto ho zatiaľ nie je možné zverejniť,“ povedala Faltániová. „S organizátormi osláv intenzívne rokujeme aj o otázkach bezpečnostných opatrení,“ dodala.

Dopravný analytik Marek Modranský pripomenul, že promenáda vojenskej techniky sa uskutoční na nábreží Hrona, konkrétne na ceste 1/66, ktorá je jednou z najfrekvento­vanejších v rámci mesta. „Tento úsek sa z premávky bude musieť vynechať, takže pôjde o citeľnú zmenu pre domácich aj návštevníkov. Ovplyvní to individuálnu aj verejnú dopravu, riadená bude v alternatívnych trasách,“ povedal Modranský. Podľa neho však ide o ojedinelú udalosť, ktorú treba rešpektovať a prispôsobiť sa jej.

Analytik odporúča vyhnúť sa smeru do mestskej časti Uhlisko nachádzajúcej sa na úrovni Štadlerovho nábrežia na opačnej strane Hrona. Zariadiť sa podľa toho budú musieť aj tí, ktorí v tejto zóne bývajú. Počas uzávery Modranský radí používať obchvat smerom z rýchlostnej cesty R1 na Donovaly či Slovenskú Ľupču, prípadne cesty od Huštáku, teda úseku v blízkosti obchodných centier Point a Európa, až po Strieborné námestie, kde sa v minulosti nachádzala textilná továreň Slovenka. „Dotknutému úseku by sa vodiči mali úplne vyhnúť. Vzhľadom na to, že nejde o týždňovú udalosť, ale len o uzávierku na dva dni, dá sa to akceptovať a Banskobystričania sa podľa toho budú vedieť zariadiť,“ myslí si.

Miestni počas tých dvoch dní by mali využiť bicykel alebo ísť pešo. „Autá nech radšej nechajú doma. Tým, že sa uzatvoria aj niektoré súbežné ulice, napríklad v okolí Múzea SNP, mali by problém aj s parkovaním,“ uzavrel Modranský.