Zapršalo a meč z Trenčianskeho hradu bol fuč

Video: Z Trenčianskeho hradu zmizla replika meča. Zlodeja zachytila bezpečnostná kamera.

„Vďaka nášmu novému kamerovému systému, ktorý pokrýva väčšinu hradu sa nám podarilo na záberoch rozpoznať pravdepodobného páchateľa a vieme aj identifikovať, kedy meč odcudzil, kde ho niesol až mimo areál hradu,“ povedal riaditeľ Trenčianskeho múzea, pod správu ktorého hrad patrí, Peter Martinisko. Ten dodáva, že aj keď muž na záberoch z kamery kráča v daždi preč z hradu a nesie veľký meč, nemuselo to byť podozrivé. „Máme tam obchod so suvenírmi, takže ostatní ľudia si mohli myslieť, že to je len suvenír,“ dodáva Martinisko s tým, že ak si zlodej myslí, že krádežou meča spravil terno, veľmi sa mýli. „Je to len obyčajná replika,“ uzavrel Martinisko.

„Už piatu sezónu po sebe spolu s Trenčianskym múzeom organizujeme na Trenčianskom hrade dobový tábor, kde majú ľudia možnosť, vziať si do ruky rôzne rekvizity, môžu sa s nimi zahrať aj odfotiť, deti sa môžu povoziť na kolotoči, vyskúšať si streľbu z luku, vrhanie sekerami. Pri brnení sa zas nachádzal meč, kde si ho ľudia mohli vziať do ruky, obliecť si na seba brnenie, vyskúšať si, ako kedysi taký rytier vyzeral a odfotiť sa tak, teraz bohužiaľ meč zmizol, takže sa nemajú momentálne s čím fotiť,“ skonštatoval Jozef Tomík zo združenia Hieraaetus a dodal, že muž si možno myslel, že keď sa mu meč podarilo vytiahnuť zo zeme, odnáša si so sebou Excalibur, veľmi však jeho krádežou nezbohatne.

Prípadom sa zaoberá trenčianska polícia.