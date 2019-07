Oceliarne o prepúšťaní uvažovali už vo februári

Do konca roka 2021 U. S. Steel z 12-tisíc zamestnancov prepustí 2¤500. Prepúšťanie majiteľ zdôvodňuje situáciou na trhu s oceľou. Nepomohlo júnové odstavenie jednej z troch vysokých pecí ani skrátenie pracovného týždňa na štyri dni. Prezident spoločnosti James Bruno vyhlásil, že do krajín Európskej únie možno dovážať oceľ, ktorá však nespĺňa environmentálne požiadavky Spoločenstva. „Výsledkom je záplava produktov na trhoch Európskej únie a tlak na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor únie je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá,“ dodal Bruno s tým, že únia nezareagovala na prudko sa zhoršujúcu situáciu, aby bránila jednotný férový trh.

Ďalšou príčinou je podľa neho zlyhávajúci systém obchodovania s emisiami. „Celá Európa vie ovplyvniť len desať percent celkovej produkcie CO2, EÚ však sprísňuje podmienky. Náklady na kvóty CO2 nám stúpli päťnásobne oproti začiatku roka 2018,“ podotkol Bruno.

Odborári priznávajú, že už vo februári sa hovorilo o znížení počtu zamestnancov o päť percent. Teraz je to zníženie sedempercentné. Druhý mesiac oceliari pracujú len štyri dni v týždni, za piaty dostávajú 60-percentnú kompenzáciu. Podľa Juraja Vargu, predáka OZ KOVO vo fabrike, do konca týždňa sa má rozhodnúť, či toto opatrenie bude platiť aj v auguste. Zdôraznil, že odborári pracujú na opatreniach, aby sa nenaplnili predpovede o masívnom prepúšťaní.

„Je predpoklad, že riešením na redukciu zamestnancov budú motivačné programy. Práve prebieha motivačný program pre odchod pracujúcich penzistov,“ doplnil Varga.

Odborári v celom slovenskom hutníckom odvetví spustili petičnú iniciatívu za férové podnikanie, dôraz kladú aj na sociálne dosahy zamestnancov a ich rodiny. „Chceme vyvinúť užitočný tlak na predstaviteľov slovenskej vlády. Pozitívne zareagovali i kolegovia zo Žiaru nad Hronom, Železiarní Podbrezová, Krompách i OFZ Istebné,“ spresnil Varga.

Košické oceliarne môžu spustiť dominový efekt. Recesiu v hutníckom priemysle pociťuje aj prepravná železničná spoločnosť Cargo, ktorá v posledných mesiacoch zaznamenáva výrazný pokles výkonov a výpadok tržieb. Tiež navrhuje pre vybrané profesie štvordňový pracovný týždeň so 60-percentnou náhradou mzdy. Opatrenie by sa týkalo približne tretiny všetkých zamestnancov. Železiarne Podbrezová nedávno prijímali nových zamestnancov, aktuálne sa situácia mení. „Zatiaľ neuvažujeme o hromadnom prepúšťaní, veľmi pravdepodobne však zastavíme prijímanie nových zamestnancov. Pevne verím, že vláda sa aj vzhľadom na situáciu v U. S. Steele Košice bude problematikou zaoberať a sme pripravení sa na týchto rokovaniach a hľadaní východísk zúčastňovať,“ reagoval Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ železiarní.

„Situáciu súčasne zhoršuje enormný nárast cien emisných povoleniek a elektriny v celej Európskej únii. Keď USA zvýšili dovozné clá, zahraniční výrobcovia zvýšili tlak na dovoz do únie. Slovensko dlhodobo kritizuje a namieta, že Európska komisia nedostatočne chráni svoj trh a svojich výrobcov vystavuje nekalej konkurencii. Doteraz prijaté opatrenia sú neúčinné a z dlhodobého pohľadu ohrozujú európske oceliarstvo. Budeme naďalej v tlaku na EK pokračovať,“ uviedol hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano.

Podľa neho sa chystá stretnutie ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer) s vedením oceliarní. "Aktuálny vývoj však naznačuje aj celkové ochladenie ekonomiky a s tým súvisiaci pokles objednávok. Do budúcnosti si to bude zrejme vyžadovať zavedenie podporných a stimulačných nástrojov na úrovni jednotlivých štátov, ale aj na európskej úrovni,“ doplnil Stano. Kríza v hutníckom priemysle sa podľa Európskeho združenia výrobcov ocele dotkla v Európe zhruba 2,6 milióna pracovných miest.

Na prepúšťanie doplatí aj mesto

Vo fabrike istý čas pracoval aj primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý je vyštudovaný hutník metalurg.

„Na jednej strane sú to ľudské príbehy a dotkne sa to mnohých rodín. Na druhej strane strata príjmu týchto ľudí súvisí s odvedením daní pre tento štát. Ich znížením sa to dotkne aj podielových daní. Každá strata zamestnania má reálny vplyv na to, že samospráva dostáva menej peňazí. V súčasnosti môžeme povedať, urobili sme len rýchle prepočty, že ak sa tento scenár naplní, tak mesto iba z tohto prepúšťania stratí 1 až 1,5 milióna eur,“ povedal Polaček.