Hasiči zasahujú na bratislavskom Moste Lafranconi, diaľnica je uzavretá

Bratislavskí hasiči zasahujú na diaľnici D1 v smere na Most Lafranconi. Dôvodom zásahu má byť to, že náves kamióna, ktorý preváža drevenú štiepku, tleje. Diaľnica je v smere na Most Lafranconi momentálne uzavretá. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.