Loď Bohemia opustila vodu a viezla sa na Domašu po cestách

Loď na cestách prekvapila mnohých vodičov a stala sa atrakciou pre obyvateľov obcí, cez ktoré prechádzala. Plavidlo Bohemia preplávalo z Prahy do prístavu v Ladmovciach v Trebišovskom okrese 2 800 kilometrov za jeden rok. Posledných 90 musela loď prekonať po súši až do cieľa, ktorým je rekreačná oblasť Domaša.

Video: Loď Bohemia je v poslednom úseku svojej cesty na Domašu.

Akcia s názvom Guľový blesk sa pripravovala niekoľko mesiacov a bolo potrebné vybaviť množstvo povolení, aby sa 51 ton vážiaca a 43 metrov dlhá loď po cestách na špeciálnom vozidle dostala do Novej Kelče v poriadku za dva dni.

Prevoz výletnej lode Bohemia do rekreačnej oblasti Domaša. Autor: Pravda, Robo Hakl

Plavidlo počas trasy prevážalo vozidlo so špeciálnym podvozkom prispôsobeným na takéto obrovské náklady.

„Prvýkrát sme boli oslovení už pred rokom, či by bolo možné takúto vec realizovať. Už vtedy sme si prešli trasu. Samotnú prípravu a trasovanie sme riešili pol roka, pričom sme museli trasu trikrát zmeniť, bolo to aj pre nosnosť mostov, ale nesmeli sme mať ani žiadnu prekážku na ceste,“ uviedol Zdeněk Novák, konateľ spoločnosti Nosped z českého Radějova. Priznal, že prevozy lodí pre firmu nie sú ničím nezvyčajným, už tento rok to pre nich bol štvrtý takýto náklad.

„Špeciálne vozidlo môže ísť aj rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu, no naša priemerná rýchlosť bude od 5 do 10 kilometrov za hodinu. Niekde sa zastavíme kvôli konárom, ktoré bude treba prerezávať, spomalia nás aj zákruty,“ dodal Novák.

Pri preprave sa pracovníci firmy zameriavali najmä na rezanie konárov v okolí ciest a problémy im robili aj niektoré zákruty. Najproblémovejší úsek bol medzi Cejkovom a Zemplínskym Jastrabím. S dlhým nákladom by špeciálne auto nedokázalo prekonať ostrú zákrutu, a tak muselo cúvať s loďou približne tri kilometre. Počas celej doby asistovali pri prevoze dopravní policajti, v stredu z Košického a vo štvrtok z Prešovského kra­ja.

„Náklad sa prepravuje prevažne po cestách II. a III. triedy, iba v krátkom úseku pôjde aj po ceste I. triedy. Trasu organizátori vyberali v spolupráci so Slovenskou správou ciest, aby boli čo najmenšie obmedzenia a presun sa realizuje v slabej prevádzke. Doprava preto nie je veľmi obmedzená, a ak, tak len na konkrétnom úseku,“ uviedol Ladislav Héžel, zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, ktorý osobne prišiel skontrolovať, ako prebieha presun lode.

Akcia Guľový blesk bola rozdelená do dvoch dní. V stredu vyštartovala loď z nákladného prístavu v obci Ladmovce smerom k Cejkovu, kde musela cúvať. Zo Zemplínskeho Jastrabia smerovala do Trebišova, kde prepravná spoločnosť musela zvládnuť aj jeden kruhový objazd. Prvý deň zakončila v Sečovciach. Celá trasa mala 42 kilometrov.

Výletnú loď Bohemiu nakladajú v riečnom prístave Ladmovce pred prevozom do rekreačnej oblasti Domaša. Autor: Pravda, Robo Hakl

Zvyšných 48 kilometrov prekoná vo štvrtok, keď vyrazí zo Sečoviec cez Sačurov, Vranov nad Topľou až k Domaši, kde je cieľom obrovského plavidla Nová Kelča. Tam ju potom špeciálny žeriav položí na hladinu vodnej nádrže.