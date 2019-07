V Očovej majú šou - živé medvede

Asi trojročný maco už niekoľko týždňov pravidelne prichádza do Očovej a promenáduje sa priamo pod oknami domov. Mnohým naháňa strach, no sú aj takí, ktorí si neďaleko rozložia stoličky a pobavene čakajú, kedy sa šelma objaví. Ochranárka upozorňuje, že nejde o žiadnu zábavu a takéto nedisciplinované správanie môže len škodiť. Žarty podľa nej musia ísť bokom a treba robiť všetko pre to, aby sa zabránilo úrazu či nebodaj niečomu horšiemu.