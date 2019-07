Bohemia je už doma, na Domaši

Video: Čo predchádzalo spusteniu lode Bohemia do vôd Domaše? A aké sú plány s jej využitím? Vo videu TV Pravda o tom hovorí starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ a prepravca Zdeněk Novák.

Radosť neskrýval ani starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. „Som spokojný, je to vyvrcholenie trojročnej snahy,“ hovoril nadšene, hoci ešte na jar upozorňoval na nízky stav vody na Domaši, čo by mohlo ovplyvniť letnú turistickú sezónu a premávať by nemohla ani privezená loď. „Myslím si, že kompetentní do budúcnosti urobia všetko preto, aby sa už tento problém neopakoval,“ konštatoval starosta Kvakoviec.

Loď Bohemia odplávala do domovského prístavu Dobrá. Tam ju ešte budú musieť skompletizovať, pretože pred opustením Prahy z nej demontovali kvôli prevozu napríklad zábradlie či strechu. „S cestujúcimi by mohla plávať už na budúci týždeň. Plánujeme päť asi 80-minútových okružných plavieb. Máme pripravený program s názvom Míľniky histórie vodnej nádrže v kontexte doby a plavbu, cestujúci sa dozvedia, čo sa dialo aj v bývalom Československu pri výstavbe vodného diela a ako ovplyvnili niektoré udalosti cestovný rozvoj na Domaši,“ predstavil program Kapraľ. Za jazdu Bohemiou zaplatia dospelí 6 eur, dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí a študenti 4 a deti 3 eurá.

Výletná loď Bohemia spustili do vôd Domaše. Autor: Pravda, Robo Hakl

Ešte pred niekoľkými dňami bol najväčší problém chýbajúca posádka. „Kapitána lode už máme a ozvali sa nám aj záujemcovia o post strojníka. Aktuálne s dopravným úradom overujeme, či ich dokumenty sú v poriadku a mohli by túto činnosť vykonávať,“ doplnil Kapraľ.

Loď Bohemia nakladali pred prevozom po súši žeriavom. Autor: Robo Hakl, Pravda

Už teraz má plány, ako ešte viac do budúcnosti zatraktívniť plavbu loďou po Domaši. „Chceme vybudovať 14 prístavov v jednotlivých turistických strediskách. Počítame, že od budúcej letnej sezóny by mohla plávať ako pravidelná dopravná linka,“ dodal na záver starosta Kapraľ. Nie je vylúčené, že plavidlo bude premenované a jeho názov by mali určiť ľudia z vybraných návrhov v ankete.

Loď Bohemia vyrazila z Prahy 16. mája, plávala vo viacerých štátoch. Z Čiech zamierila do Nemecka, Rakúska, zastávku mala aj v Bratislave, potom odplávala do Maďarska, Chorvátska, Srbska, znova do Chorvátska a Maďarska. Do slovenského prístavu v obci Viničky neďaleko Ladmoviec doplávala 9. júna. Nakoniec sa 24. júla v rámci akcie Guľový blesk vydala na 90-kilometrovú trasu po súši z Ladmoviec až do Novej Kelče. Špeciálne vozidlo prevážalo 51 ton vážiacu a 43 metrov dlhú loď dva dni.

Autor: Mapka: Pravda

„Nič nás počas prevozu neprekvapilo. Náročné bolo iba cúvanie v jednom úseku,“ konštatoval tesne po spustení lode na hladinu Domaše Zdeněk Novák zo spoločnosti Nosped z českého Radějova, ktorá sa špecializuje na prepravu nadmerných nákladov. Naplánovanie trasy trvalo približne pol roka. Vozidlo so špeciálnym podvozkom išlo priemernou rýchlosťou 5 až 10 kilometrov, občas muselo zastaviť, aby sa odstránili konáre zo stromov, a spomalili ho aj zákruty. V niekoľkokilo­metrovom úseku medzi obcami Cejkov a Zemplínske Jastrabie muselo celý čas cúvať.

Úsek, keď musel transportér s loďou Bohemia cúvať - štyri až sedem kilometrov, lebo by nevybral zákrutu. Autor: Pravda, Robo Hakl