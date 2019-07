Trikrát nafúkal za volantom, dostal doživotný zákaz

Po prvý raz ho alkohol za volantom dostal pred sudcu v roku 2017, trestom mu bola pokuta. Minulý týždeň nafúkal v pondelok 1,17 promile, vo štvrtok v superrýchlom konaní dostal podmienečný trest a zostal bez vodičského preukazu.

No ešte v ten istý deň sedel za volantom auta, ktoré policajti zastavili, pretože mu nesvietilo jedno svetlo. „Vodiča na nesvietiace svetlo upozornili. Následne ho vyzvali, aby predložil doklady a podrobili ho dychovej skúške,“ opísala situáciu Elena Antalová z trenčianskej polície.

Vodičák však Marián P. už nemal a nafúkal 1,27 promile. V pondelok preto stál opäť pred sudcom. Marián P. sudcovi povedal, že sa nachádza v zlom psychickom rozpoložení a lieči sa z neho alkoholom. Preto by vraj privítal, keby ho poslal do väzenia a na liečenie.

„Sudca vydal trestný rozkaz, ktorým obvinenému uložil nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní tri mesiace a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu na doživotie. Obvinený aj prokurátor sa vzdali práva podať odpor proti trestnému rozkazu,“ povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus. Trenčan si po zarátaní trestu z minulého týždňa odsedí pol roka.

V období rokov 2007 až 2011 nebol podľa hovorkyne rezortu spravodlivosti Zuzany Drobovej uložený ani raz trest doživotného zákazu šoférovania. No už v roku 2012 bol tento trest uložený 13-krát a vlani počet narástol na 70 súdnych rozhodnutí. Drobová dodáva, že zákaz najčastejšie hrozí pri trestnom čine ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Dopravný psychológ Karol Kleinmann si myslí, že vziať vodičák do konca života je pre vodičov doslova trestom smrti v oblasti riadenia motorového vozidla. „Pretože je to navždy. Plne s tým súhlasím,“ hovorí rezolútne Kleinmann.

Podľa neho by tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu mali byť prísnejšie. Pokračuje, že väznice sú preplnené, a tak vodiči často dostanú len podmienečné tresty. Poukazuje, že viac by sa mohli využívať monitorovacie zariadenia. „Ak by takíto vodiči dostávali na nohy monitorovacie zariadenia a prakticky by sa nemohli pohnúť z domu, rozmysleli by si aj ostatní, či si sadnú za volant opití,“ dodal.

"Keďže policajti denne pri cestných kontrolách zisťujú, že niektorí vodiči sú nepoučiteľní a sadajú si za volant pod vplyvom alkoholu, budú na území celého Trenčianskeho kraja vykonávané kontroly zamerané práve na zisťovanie alkoholu u vodičov.

Alkoholom potúžení vodiči svojou bezohľadnosťou a nezodpovednosťou ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade alkoholu za volantom neplatí žiadna tolerancia a budeme postupovať nekompromisne," varuje policajná hovorkyňa Antalová.