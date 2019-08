Považie ohrozuje medvedica s mláďatami a pestúnmi. Šelma vzbudzuje strach

Najnovšie ľudí straší medvedica s troma malými mláďatkami a dvoma trojročnými, ktoré od matky ešte stále neodišli. Pohybujú sa v lokalitách Stráň, Brezné, Lazy, Močiarná a Hodoň. A to aj uprostred bieleho dňa. Medvede už viackrát zachytili fotopasce. Starosta Matušík má v počítači celú databázu chlpáčov, ktorí si tento krásny kút Slovenska obľúbili. "Momentálne máme taký problém, že sa nám tu vyskytla medvedica s troma mladými. Aj preto sme v spolupráci s okresným úradom vydali upozornenie na ich výskyt na obecnú tabuľu a na internet.

Nakoľko sa blíži hubárska sezóna, sú prázdniny a deti si tu na okraji lesa stavajú bunkre, považovali sme to za povinnosť, aby nedošlo k nejakej tragédii. Ten problém s medvedicou je hlavne preto, že má tri mladé. Túto konkrétnu medvedicu monitorujeme už štvrtý rok. Predtým mala dve mladé, čo sú dnes trojroční pestúni, ktorí sa stále zdržujú v jej blízkosti, neodišli. Človek sa môže dostať medzi jej mladé a to by sa určite skončilo tragédiou," varuje Matušík.

Starosta vraví, že nejde len o túto jednu medvedicu a jej mláďatá, v okolí Domaniže sa ich pohybuje oveľa viac. Dá sa tu stretnúť aj dvestokilový samec alebo pestúni, s ktorými sa stretli už aj lesní robotníci. „Chystali drevo a prišiel až k nim, bol zvedavý, približoval sa, až kým nenaštartovali píly, potom ušiel. Taktiež ja mám za posledný mesiac natočené dve videá, kde som sa s ním osobne stretol a musel som na neho začať rozprávať a kričať, aby odišiel,“ konštatuje Matušík.

Medvede sa najčastejšie vyskytujú v dvoch lesných porastoch. Stráň – Brezné sa nachádza rovno nad obcou, približne päťsto metrov od školy. Medvedica sem začala chodiť už aj cez deň. V druhej časti, ktorú volajú Hodoň, sa spájajú dve doliny, kadiaľ sa dá dostať rovno do obce Čičmany známej krásnymi maľovanými drevenicami. Túto časť lesa využívajú najmä cykloturisti, ktorí môžu veľmi ľahko na medvede natrafiť. V jednej časti lesa sa pohybuje sedem medveďov, v druhej osem. Starosta vraví, že problém je aj s turistami, ktorí chodia rovno do tejto oblasti, o ktorej vedia, že tam medvede žijú. „Keď ich upozorňujeme, aby tam nešli, vravia, že už tam nepôjdu, lebo ich tam videli. Asi sa chcú o tom presvedčiť na vlastné oči,“ hovorí Matušík a dodáva, že sú turisti, ktorí si dali povedať, nosia rolničky a cestou zvonia.

"Keďže sa tomu venujem, baví ma to, mám rozmiestnených niekoľko fotopascí aj na sledovanie iných zvierat, viem teraz nie na sto, ale na milión percent povedať, že tu máme momentálne 15 medveďov. Ale riešením nie je strieľanie, treba nájsť alternatívu. V minulosti mala zver priestor, mohla migrovať, chodiť, mala koridory na prechod, ale tie už momentálne nemá. V obciach sa veľa stavia, ľudia stavajú nové domy v lesoch a veľkým problémom je aj to, že nie sú vybudované zelené koridory ponad diaľnice.

V našom regióne bola za posledných dvadsať rokov vybudovaná diaľnica, ktorá je ohradená, železnica s protihlukovými bariérami a nikto tu nepozeral na to, ako napríklad v Rakúsku, že zver potrebuje prechody. Keď aj chce migrovať, nemá kam ísť, je potom dotlačená k tomu, že musí zostať na mieste," konštatuje Matušík a upozorňuje na prípad medvedích pestúnov, ktorí neodišli od matky medvedice, ale stále sú s ňou aj s jej troma novými mláďatkami, čo nie je bežné.

Za normálnych okolností mali už od matky odísť. „Ja nehovorím, že je dobré ich strieľať, ale keby sme ich dokázali zmonitorovať, prišli by sme na to, že ich nie je raz toľko, ako si myslíme, ale dvakrát toľko. Ja, čo sa venujem tomu nejakých desať rokov, dokážem tvrdiť, že stavy medveďov rok od roka rastú,“ uzavrel Matušík.

Ľudia si môžu varovanie pred medveďmi prečítať na obecnej tabuli, ale aj na internete. „Vieme o medveďoch, mňa by teraz do lesa nedostal nikto a tento rok radšej ani na hríby nepôjdem. Aj vnukom som povedala, nech sa radšej držia v obci,“ povedala obyvateľka Domaniže s tým, že ľudia nemajú strach, ale rešpekt určite áno, preto sa k lesu približujú iba veľmi opatrne. „Treba ich rešpektovať, ony sú v lese doma, nie my. My im ten les iba kradneme a uberáme im z neho stále viac,“ uzavrela staršia pani.