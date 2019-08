Bratislava: Od pondelka budú opravovať Roľnícku a Tomášikovu ulicu

„Celkovo sa jedná o opravu asi 5 030 metrov štvorcových (m2) komunikácie. Pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3,5 metra predstavuje dĺžka opravy asi 1437 metrov jazdného pruhu,“ informuje na svojom webe mestská časť Nové Mesto. Pri oprave odfrézujú asfaltovú vrstvu vozovky a položia nový asfaltový kryt. „Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením,“ podotkla samospráva.

Od pondelka do 1. septembra sa začne aj plánovaná oprava časti Roľníckej ulice v mestskej časti Vajnory, a to v úseku od križovatky s Rybničnou ulicou po križovatku s Baničovou ulicou. „Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Celkovo sa jedná o plochu asi 2660 m2 čo predstavuje pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3,5 metra dĺžku zhruba 760 metrov jazdného pruhu,“ spresňuje mestská časť Vajnory na svojom webe. Doprava bude usmernená prenosným dopravným značením. Premávka MHD má byť obmedzená minimálne. Zriadená bude náhradná zastávka Miestny úrad Vajnory v smere do Vajnôr, a to na Osloboditeľskej ulici. Oprava je realizovaná hlavným mestom.