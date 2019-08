Po nočnom prerušení vlakovej dopravy sú problematické jednokoľajné trate

Po nočnom prerušení osobnej železničnej dopravy z dôvodu vplyvov počasia zostávajú problematickými jednokoľajové trate. "Taktiež vznikajú problémy v obratoch vlakových súprav a so zabezpečením personálu do vlakov," informoval dnes hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) Tomáš Kováč. Z týchto dôvodov meškajú vlaky z Bratislavy a do Bratislavy niekoľko desiatok minút.