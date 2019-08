Lovecký zámok v Kunerade podpálili naschvál

„Na základe vypracovaného odborného posudku sa zistilo, že požiar na zámku Kunerad bol založený úmyselne,“ potvrdila žilinská policajná hovorkyňa Nikola Kováčová. „V súčasnosti sa vykonávajú procesné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku, preto nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie,“ doplnila.

Video: Pozrite si históriu zámku Kunerad, ktorý niekto zámerne podpálil

Lovecký zámok, ktorý dal v roku 1916 postaviť gróf Ballestrém, vlastní od roku 1996 súkromná spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Už počas rekonštrukcie zámku v marci 2010 zhorela strecha, no ďalší ničivý požiar ho zachvátil minulý október. Odvtedy sa na ňom nerobili žiadne opravy, hovorilo sa aj o jeho zbúraní. Majiteľ dokonca nedávno požiadal o vyradenie tohto kedysi malebného skvostu zo zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Radikálne proti sú však žilinskí pamiatkari aj kuneradská starostka Monika Kavecká.

„Trvám na tom, že zámok môžeme zachrániť. Od majiteľov by sme ho chceli odkúpiť, no doteraz sme sa na ničom nedohodli,“ hovorí starostka. Intenzívne vraj o kúpe rokovali štyri mesiace. „Najskôr od nás chceli 500-tisíc eur, potom 200-tisíc, no nesúhlasili sme. Z našej strany je ochota zaplatiť symbolické euro s tým, že keď oni to nedokázali zachrániť, my by sme to urobili pomocou európskych a nórskych fondov. Zatiaľ na to však nereagovali,“ dodala Kavecká.

Jeden z členov predstavenstva rajeckoteplických kúpeľov Zdenko Miškolci reagoval, že zbúrať zámok nikdy nechceli. O odstránení určitej časti vraj hovoril iba jeden z posudkov. „Nevypracovali sme ho my, ale Ústav súdneho inžinierstva v Žiline. Pamiatkari s ním nesúhlasili, dali si vypracovať svoj a potom sa riešilo, ktorý z nich je ten správny. Uvidíme, čo z toho bude,“ povedal Miškolci s tým, že zámok oni alebo iný investor určite niekedy zrekonštruujú. „Žiadosť o jeho vyradenie zo zoznamu pamiatok sme podali pre to, aby sa mohol opravovať oveľa rýchlejšie a s menšími komplikáciami,“ tvrdí. Vzápätí poukázal na to, že oni sú predovšetkým kúpele a plánujú tam urobiť liečebňu.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia tam už jedna liečebňa existovala – konkrétne ústav na liečbu tuberkulózy a respiračných ochorení. „Pamiatkové obmedzenia neumožňujú rozvoj kúpeľníctva v takej miere, ako by sme chceli. Liečenie ľudí je však dôležitejšie, ako zachraňovať pamiatky,“ myslí si Miškolci. Potvrdil, že s obcou o predaji už v minulosti rokovali, no za euro zámok určite nepredajú. „Záujemcov je viac a je možné, že ak nám nevyjde náš zámer s liečebňou, skončí to v rukách niekoho iného,“ uzavrel.

Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš vysvetlil, že majiteľ Kuneradského zámku požiadal o zrušenie jeho pamiatkovej ochrany príslušný úrad v Bratislave. „My sme k tomu mali vypracovať odborné stanovisko, ktoré sme im už pred pár dňami poslali. Keďže zámok má stále významné pamiatkové hodnoty, nesúhlasili sme s tým,“ hovorí Dudáš.

Pri požiaroch podľa neho zhoreli drevené konštrukcie strechy a stropov, no gro pôvodnej hmoty je zachované. „Ten objekt sa stále dá zachrániť,“ prízvukuje. Na porovnanie uvádza hrad Krásna Hôrka, nedávno obnovený Vígľaš či kaštieľ v Oponiciach. „Všetky boli v podobnom, ak nie horšom stave a podarilo sa ich obnoviť. Stačí dobrá vôľa a snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva, a nie zbúrať ho a postaviť na jeho mieste niečo nové,“ naráža pamiatkar na zámer súčasných majiteľov Kuneradu. Zámer vraj hovoril o zbúraní stropov nad prvým nadzemným podlažím. „Ak má niekto takýto plán, to znamená, že zbúra takmer všetko – deväťdesiat percent objektu,“ objasnil Dudáš.

Pripravení zabojovať o zachovanie zámku sú aj aktivisti. „Podporujeme snahu obce odkúpiť ho za euro a urobiť všetko pre jeho záchranu. Sme presvedčení, že to dokážu jedine takéto verejné, štátne a obecné organizácie. Súkromný podnikateľ zlyhal na plnej čiare,“ povedal aktivista Miroslav Bellan. Ak sa vraj veci nepohnú, uvažujú aj nad protestom v Rajeckých Tepliciach, aby ich počul najmä majiteľ pamiatky.