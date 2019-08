Experiment v Brezne: presadnú ľudia z áut do mestskej dopravy?

VIDEO: Čo hovoria obyvatelia Brezna na MHD zdarma?

Primátor Tomáš Abel vysvetlil, že tento krok má podporiť cestovanie čo najširšieho okruhu obyvateľov mestskou dopravou. Chcú tak nadviazať na trend v západnom svete, kde je takáto doprava podporovaná, aby sa čo najviac obmedzil pohyb áut na území mesta. Premávka v Brezne je totiž pomerne hustá.

Služba pre ľudí

„To je len jeden z dôvodov, druhým je služba ľuďom navyše. Mestskú pokladnicu to finančne nejako výrazne nezaťaží. Ročne nás to vyjde zhruba na 48-tisíc eur,“ povedal primátor s tým, že si to môžu dovoliť, lebo sa snažili šetriť na iných výdavkoch. Tí, ktorí chcú v Brezne cestovať zadarmo, si musia vybaviť zľavovú kartu v miestnej pobočke Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen. „Podmienkou je trvalý pobyt u nás, no musia mať tiež zaplatené všetky úhrady v rámci mesta. Potom už tento systém budú môcť využívať naplno,“ dodal Abel.

Vzor pre iné mestá?

Dopravný expert Marek Modranský dodáva, že Brezno je zatiaľ jediným slovenským mestom, ktoré ponúka takéto výhody. „Je to opatrenie, ktoré zatraktívňuje verejnú dopravu a mestu umožňuje ako jej objednávateľovi stanoviť nové tarifné podmienky. Čiže výšku zliav pre vybrané kategórie ľudí aj samotnú cenu cestovného,“ hovorí Modranský. Dobrý vplyv to podľa neho bude mať nielen na podporu verejnej dopravy a zvýhodnené skupiny, ale aj pre domácnosti, ktorým sa odľahčia rozpočty. Modranský vysvetlil, že Brezno je jedným zo šiestich miest v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré má svoju vlastnú MHD. „Netvrdím, že podľa jeho vzoru majú ísť hneď aj všetci ostatní, no je to určite prvý krok k tomu, aby sa Brezno zaradilo medzi mestá, ktoré v budúcnosti vytvoria integrovanú dopravu v kraji. Takýmto spôsobom by sa mali zjednocovať zľavy aj situácia cestujúcich v rámci tarifných podmienok. To znamená, aby bolo dieťa dieťaťom, dôchodca dôchodcom a podobne,“ povedal.

Kto ďalší sa odváži?

Modranský vysvetlil, že na Slovensku je momentálne 53 miest s vlastným systémom MHD. Medzi nimi je päť veľkých, ktoré majú svoje dopravné podniky, kde podobné zľavy, aké v septembri odštartuje Brezno, ešte nezaviedli. „Rokuje sa iba o tom, ako sa v rámci integrovanej dopravy zosúladia s okolitou železničnou osobnou prepravou, ktorá má podobné tarifné podmienky,“ objasnil odborník. Pripomenul však, že takéto zvýhodnenie cestujúcich si tu môžu dovoliť vzhľadom na veľkosť ich MHD. V porovnaní s veľkými, kde premáva osemdesiat až sto autobusov, by bol dosah výhod na rozpočet daného mesta vyšší. „Určite sú ale dobrým príkladom, aby aj v iných mestách našlo ich vedenie vhodný mix cien a prilákalo tak používať rodiny verejnú dopravu,“ uzavrel Modranský.