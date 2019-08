Starosta sa rozišiel s referentkou a situácia v Cesticiach pripomína grotesku

Problém je, že starosta s referentkou boli donedávna partneri. Starosta Róbert Grešo hovorí, že nezhody na pracovisku sa začali po rozchode. Referentka, ktorá si neželá byť menovaná, oponuje, že problémy sa začali, keď starosta napadol jej matku – účtovníčku, ktorá tiež pracuje na obecnom úrade.

Grešo priznáva, že ju aj buchol a účtovníčka je práceneschopná. Zo zdravotných dôvodov zostala doma aj referentka. Do práce mala nastúpiť 27. júla. „Na dverách úradu som našla oznam, že je dovolenka do 2. augusta. Keď som potom prišla do práce, starosta mi vynadal, opľul ma a povedal, že mám dovolenku až do 20. augusta,“ hovorí.

Referentka sa obrátila na inšpektorát práce, kde dostala radu, aby sedela v kancelárii a čakala na pridelenie práce. Do úradu sa však nedostala, pretože starosta vymenil zámok. „Stratila moju dôveru, mám tu viacero dokumentov, môže sa stať čokoľvek,“ vysvetľuje Grešo.

A tak v pracovné dni sedí na lavičke pred obecným úradom. „Vždy od rána od 7. do 12. hodiny, popoludní od 13. do 17. hodiny, podľa toho, ako mám pracovnú dobu,“ objasňuje referentka s tým, že nevie, ako dlho bude takto úradovať. „Som ochotná dohodnúť sa a odísť zo dňa na deň, len nech ma starosta prepustí,“ trvá na svojom.

Podľa hovorcu Národného inšpektorátu práce Ladislava Kerekeša síce ešte inšpektori na úrade v Cesticiach neboli, ale s kontrolou už začali.

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, upozorňuje, že konať už mal aj kontrolór obce. "Nemusí čakať, kým ho nepoverí zastupiteľstvo, môže byť sám aktívny a konštatovať, či došlo k porušeniu právnych predpisov, ak áno, mal by povedať konkrétne ktorých,“ doplnil Kaliňák.

Polícia v tomto prípade už začala stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. „V súčasnosti sa vykonáva vyšetrovanie a znalecké dokazovanie. Po doručení znaleckého posudku bude vo veci meritórne rozhodnuté,“ spresnil Jana Mésarová, košická krajská hovorkyňa polície.