Prvou oslobodenou bola Sklabiňa

Sklabinčania spomínali na udalosti spred 75 rokov, keď partizáni zišli z hôr a zbratali sa s vojenskou posádkou, ktorá ich mala pozatýkať. Zišli do dediny a na dome rodiny Samčíkovcov spoločne vyvesili, 21. augusta 1944, československú zástavu.

VIDEO: Pripomienka historickej udalosti: Vztýčenie československej vlajky v Sklabini.

Sklabinčania podporovali partizánske skupiny v Kantorskej doline. V júni 1944 prišla do doliny Veličkova parašutistická skupina, potom ďalšie dve a 21. augusta zostúpila do Sklabine 4. partizánska brigáda M. R. Štefánika. S Revolučným národným výborom vyhlásili obec za prvé slobodné územie ČSR.

Na Samčíkov dom, pamätný dom číslo 93, vztýčili československú zástavu. Aj teraz v sobotu opäť zaviazala zástava nad Sklabiňou a krátko po jej vyvesení zazneli čestné salvy.

Pôvodný dom z 19. storočia, ktorý patril zemianskej rodine Lamošovcov, už neexistuje. No na pôvodnom mieste už stojí jeho replika. Originálnu zástavu opatrujú v obecnom múzeu. Koncom septembra 1944 ustúpili partizáni do hôr. Nemci 30. septembra internovali 144 Sklabinčanov, 24 zavraždili, desiatky odvliekli do Nemecka.

Na pamiatku padlých a umučených v SNP je v obci postavený pomník pri škole so symbolickým náhrobkom a sochou partizána, na cintoríne je Spoločný hrob, v ktorých je pochovaných 24 padlých a umučených Sklabinčanov.