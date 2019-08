Ružinov chce do konca roka spustiť prvú zónu rezidentského parkovania

Bratislavský Ružinov by mohol do konca roka spustiť prvú zónu rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov. Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska - 500 bytov na Nivách, a to najmä v dôsledku aktuálnych dopravných obmedzení v danej lokalite.

„Pilotný projekt rezidenčného parkovania máme pripravený a nakreslený a chystáme sa ho posunúť do schvaľovacieho konania, kedy ho bude posudzovať komisia dopravného značenia na hlavnom meste. Na projekt máme vyčlenené peniaze v rozpočte, takže z našej strany sme pripravení,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren s tým, že samospráva zároveň v danej lokalite hľadá možnosti, kde by mohla vybudovať aj niekoľko nových parkovacích miest.

Pôvodne chcela mestská časť spustiť projekt už počas leta, termín však nestihla pre nedostatok dopravných inžinierov. „Je absolútny, akútny nedostatok dopravných inžinierov, ktorí vedia robiť takéto projekty v Bratislave. Majú zákazky od veľkých developerov a nevieme nájsť človeka, ktorý by bol ochotný spraviť takú "drobnosť“, ako je parkovacia politika za nie veľké peniaze v porovnaní so súkromnými projektmi," poznamenal Chren.

Mestská časť plánuje zároveň od jesene dopravný prieskum, ktorý má slúžiť ako podklad pre parkovaciu a dopravnú politiku Ružinova. Vyplynúť z neho by malo aj to, ktoré lokality treba riešiť prioritne, a kde by sa rezidenčné parkovanie malo zavádzať. Malo by sa zavádzať len tam, ako to už na stretnutiach k parkovacej politike zdôrazňoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, kde by táto zmena priniesla zlepšenie situácie.

Pri riešení parkovania chce mestská časť postupovať od hraníc so Starým Mestom smerom do Ružinova. V prvej fáze by sa to malo týkať územia po Bajkalskú ulicu, pričom najväčšie problémy s parkovaním vníma mestská časť najmä v lokalitách Nivy, Starý Ružinov a Ružová dolina. Samospráva tiež poznamenáva, že v súčasnosti funguje parkovisko pre minimálne 80 áut na Bazovej ulici, v bývalom areáli mestskej organizácie Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Mestská časť by ho rada v dočasnom režime využívala pre návštevníkov.

Celomestská parkovacia politika by mala v hlavnom meste začať platiť od roku 2021. V medziobdobí majú pritom mestské časti možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. Takúto možnosť chce využiť napríklad Petržalka, ktorá plánuje systém zavádzať od 1. novembra. Miestni poslanci však musia predtým schváliť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, aktuálne je možné materiál pripomienkovať. Zverejnený je na webovej stránke mestskej časti.

