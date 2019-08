Priemyselný park by mal pomôcť košickému regiónu

Priemyselný park pri košickom letisku má prvého nájomníka. Vo dvoch halách na ploche takmer 8 hektárov za 30 miliónov eur by v budúcnosti mohlo pracovať zhruba 600 ľudí. Prenajímateľná plocha bude 36-tisíc štvorcových metrov.

„Do konca roka by mala byť dokončená prvá hala. S výstavbou druhej sa začne na prelome rokov. Predpokladám, že už v druhej polovici budúceho roka bude park dokončený a jeho priestory prenajaté na sto percent. Bol dimenzovaný na 600 pracovných miest, pričom by sa malo pracovať v troch zmenách. Infraštruktúra je pripravená na tridsaťročnú životnosť hál,“ vysvetlil Pavel Sovička, generálny riaditeľ spoločnosti Panattoni Europe.

Park by mal pozdvihnúť ekonomickú úroveň celého regiónu. „Máme skúsenosť, že naši nájomcovia zvyšujú konkurenciu na trhu práce, prinášajú vyššie platy, a teda aj väčšiu ekonomickú silu pre danú lokalitu. Košický región je veľmi podobný cezhraničným krajom v Českej republike. Má veľký potenciál, ale zatiaľ zostáva ľahko v tieni zvyšku republiky. Verím, že park bude ešte pred dokončením stopercentne obsadený a prinesie nové pracovné miesta,“ uviedol Lukáš Répal, výkonný riaditeľ spoločnosti Accolade, ktorá výstavbu financuje.

Prvým nájomcom, ktorý zaberie približne 30 percent z prvej haly, je tabaková spoločnosť GGT. Pôsobením v Košiciach chce pokryť distribúciou a logistikou tovaru východnú časť Slovenska. Prácu získa v prvej fáze 50 zamestnancov. Rozširovaním ďalších svojich činností ich počet bude narastať.

„V sklade budeme umiestňovať novú nemeckú automatizovanú technológiu balenia tovaru, ktorá uľahčuje samotnú logistiku aj priebeh distribúcie. Technológie sa začnú osádzať do konca tohto roku a začiatkom budúceho uvažujeme o reálnom spustení prevádzky,“ povedal Roman Hatadám, obchodný riaditeľ firmy, podľa ktorého investície do technológií sa budú pohybovať v šesťciferných sumách. Spoločnosť plánuje do budúcnosti rozširovať svoje služby pre klientov, ako napríklad logistické činnosti pre internetové obchody.