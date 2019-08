V Gelnickom okrese sa boja o cestu

Cesta pri Gregorovom prameni nad obcou Veľký Folkmar v Gelnickom okrese nutne potrebuje opravu. Jej uzavretie by sa dotklo približne 90-tisíc ľudí, kraj by mal do rekonštrukcie investovať 420-tisíc eur.

Video: Uzavretie cesty by pre obyvateľov miest a obcí hnileckého regiónu bola katastrofa časová aj finančná,“ upozorňuje Igor Petrík, predseda župnej dopravnej komisie a zároveň starosta Margecian.

Zákrutu pri prameni opravovali cestári už vlani. „Pôvodne sa mal opravovať oporný múr, na čo bolo vyčlenených 70-tisíc eur. Zhotoviteľ mal pokračovať v rekonštrukcii oporného múra na jar tohto roka,“ vysvetľuje župan Rastislav Trnka. Zima sa však negatívne podpísala pod stav kamenného oporného múra a jeho rímsy. Aby cesta nebola tak veľmi zaťažovaná, zúžili jazdný pruh nad oporným múrom. To je však iba dočasná pomoc.

„Ide iba o náhradné opatrenie. Cestu využívajú obyvatelia miest a obcí hnileckého regiónu, ale aj spodnej časti Spiša a hornádskej kotliny, ktorí do Košíc smerujú za prácou, nákupmi či na úrady. Uzavretie cesty by pre nich bola katastrofa časová aj finančná,“ upozorňuje Igor Petrík, predseda župnej dopravnej komisie a zároveň starosta Margecian.

V týchto dňoch cestu posudzujú statici, potom by sa mal zrealizovať geologický prieskum. „Bude potrebné spracovať novú projektovú dokumentáciu a súťaž na zhotoviteľa prác, ten pôvodný od zmluvy odstúpil. Aktuálne už nehovoríme o oprave oporného múra, ale o rekonštrukcii zosuvu, čo je finančne podstatne náročnejšie. Na tento účel bude potrebné vyčleniť 420-tisíc eur, o čom budú krajskí poslanci rozhodovať na najbližšom zastupiteľstve,“ dodáva Trnka s tým, že podľa odborníkov nehrozí, že by bol kopec neprejazdný.

Táto oblasť je však často ťažko skúšaná aj vrtochmi počasia, po prívalových dažďoch sa môže situácia zmeniť zo dňa na deň. „Jazdím tade pravidelne pracovne do Košíc. Silný prúd vody môže podmyť cestu, a tým ju ešte viac poškodiť. A búrky teraz máme pravidelne, s veľkou intenzitou,“ hovorí s obavami jeden z vodičov, ktorý žije v Gelnici. Spomína na situáciu spred času, keď museli pre rekonštrukciu mosta nad priehradou Ružín jazdiť 30-kilometrovými obchádzkami.

Uzavretie cesty nad obcou Veľký Folkmar v Gelnickom okrese skomplikuje dopravu 90-tisíc ľuďom. Autor: Robo Hakl, Pravda

Župan Trnka opatrne hovorí, že oprava by sa mala stihnúť ešte v tomto roku, starosta Petrík to však nevidí ako reálne. "Musí sa vyhlásiť tender na dodávateľa a ďalšie úkony. Žiadame skôr, aby sa navrhli a do zimy zrealizovali také dočasné riešenia, aby na budúcu jar nedošlo k úplnému kolapsu,“ pokračuje Petrík. Podľa neho by sa mal ešte viac prehĺbiť cestný oblúk smerom k svahu, čím by boli zabezpečené dva jazdné pruhy na prejazd.

Obyvatelia tohto regiónu niekoľko mesiacov v roku 2017 museli jazdiť obchádzkami, pretože sa rekonštruoval most nad vodnou nádržou Ružín. Aj ten je na trase do Košíc, len niekoľko kilometrov od Gregorovho prameňa. Napríklad z Gelnice do Košíc sa dá v súčasnosti dôjsť za 45 minút a trasa má 42 kilometrov. V prípade, ak by museli ísť obyvatelia tohto mesta cez Prešov, trvalo by im to o 26 minút dlhšie, pričom by museli prejsť 74 kilometrov.