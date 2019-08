Časť z vrcholu Končistej sa mala zrútiť, upozornili poľskí turisti

Časť najvyššieho z vrcholov Končistej v slovenských Vysokých Tatrách známej pod názvami Nákova či Jármayho stôl sa mala zrútiť. Upozornili na to v sobotu poľskí turisti. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko uviedol, že nemajú informácie o žiadnom páde skaly na vrchole Končistá. Situáciu však preveria.

Informáciu o zosuve skalného útvaru, ktorý pripomína konskú hlavu, spolu s fotografiami priniesol portál Portal Tatrzański. Na sociálnej sieti v skupine s názvom „Aktualna sytuacja w Tatrach“ bolo zverejnené aj video turistu, ktorý bol na mieste pádu skál.

Riaditeľ Správy TANAP uviedol, že situáciu by mali ísť preveriť v pondelok (2. 9.). „Ide o skalný útvar, podobných je na tomto území množstvo. Pravdepodobne došlo k zvetraniu skaly a ulomilo sa to. Celé to územie je v pohybe, tam nezastal čas,“ povedal Majko.

Zároveň dodal, že ide o trasu mimo vyznačeného turistického chodníka a v tomto území je možné zdržiavať sa len v sprievode horských vodcov, respektíve osôb s potrebnou odbornou spôsobilosťou. „Reagujeme na akékoľvek porušovania zákona, legislatívy. Pokiaľ je tam pristihnutý človek, ktorý tam nemá čo robiť, tak mu je na mieste udelené bloková pokuta do výšky 66 eur,“ dodal Majko. Žiaden pohyb skál v uplynulých hodinách doposiaľ nezaznamenalo ani operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) Vysoké Tatry – Starý Smokovec.

Horský vodca Václav Brož povedal, že na Končistú chodievajú v lete málo, keďže je tam takzvaná sutina. Navštevovanejšia je v zimnom období.