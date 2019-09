Prieskum: Primátora Bratislavy Valla hodnotí pozitívne vyše polovica opýtaných

Podľa respondentov by sa vedenie mesta malo zaoberať predovšetkým problematikou ochrany životného prostredia – myslí si to 53 percent oslovených. Ďalšou dôležitou témou podľa účastníkov prieskumu je aj mestská hromadná doprava, túto tému považujú za dôležitú častejšie muži (53,5 percenta) ako ženy (41,3 percenta).

Medzi ostatné spomenuté témy patrila údržba ciest či problematika parkovania. Práve parkovanie by malo byť podľa jednej pätiny respondentov spoplatnené, takisto podľa jednej pätiny opýtaných by spoplatnené byť nemalo. „Vo všeobecnosti však prevláda názor, že poplatky za parkovanie by sa mali týkať len ľudí bez trvalého pobytu v Bratislave, cudzincov a tých, ktorí do mesta dochádzajú,“ uviedli v prieskume s tým, že takýto názor presadzuje napríklad až 66 percent obyvateľov bratislavskej mestskej časti Petržalka.