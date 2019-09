Tyrana z Petržalky vzali do väzby

O otrasnom prípade násilia informovala polícia cez víkend. V piatok večer boli viaceré hliadky vyslané do Petržalky. Pred panelákom na Šustekovej ulici mal útočník napadnúť ženu, zrejme svoju družku, ktorú potom držal v byte. Ako sa ukázalo, agresívny muž tu fyzicky a psychicky týral ženu minimálne dva mesiace. Polícia agresora zadržala, zdravotný stav ženy si vyžiadal ošetrenie v nemocnici. Mala podliatiny na tvári a celom tele, rezné a bodné rany, navyše jej bola odopieraná strava a voľný pohyb.

Žena je v súčasnosti hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. „Bola privezená vo veľmi vážnom stave, v súčasnosti je mimo ohrozenia života, pod intenzívnym dozorom našich lekárov,“ povedala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

VIDEO: Pozrite si zábery z miesta, kde 36-ročný drogovo závislý muž týral svoju družku.

Vyšetrovateľ 36-ročného Petra H. z Bratislavy obvinil z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. „V prípade preukázania viny hrozí v súlade so zákonom za takéto konanie trest odňatia slobody na tri až osem rokov, avšak po doručení znaleckého posudku z odboru zdravotníctva nie je vylúčené, že dôjde k zmene právnej kvalifikácie. V tom prípade by došlo zároveň aj zvýšeniu trestnej sadzby, a to vo výške 7–15 rokov,“ informovala bratislavská krajská polícia na svojom facebooku. Vyšetrovateľ tiež podal podnet na väzobné stíhanie, s čím sa stotožnil aj prokurátor a návrh na väzbu predložil sudcovi.

Sudca návrhu vyhovel a v pondelok násilníka vzal do tzv. preventívnej väzby, keďže boli obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre Pravdu uviedol, že rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, obvinenému plynie zákonná lehota na podanie prípadnej sťažnosti.

Ako je možné, že muž najmenej dva mesiace držal ženu zatvorenú v byte a týral ju bez toho, aby si to ktokoľvek všimol, zostáva otázne. Podľa Kataríny Farkašovej z Aliancie žien Slovenska je o prípade málo informácií a nie je jasné, či okolie o násilí v byte vôbec tušilo, či úradovala ľahostajnosť, alebo či susedia volali políciu aj skôr.

„Čo sa deje za dverami bytu, často človek nemá odkiaľ vedieť, pokiaľ niečo nepočuje, nevidí. Ak ju tam držal zavretú dva mesiace a nemohla vydať hláska… Niekedy sa dá hovoriť o malej vnímavosti okolia, na druhej strane, my máme veľa volaní od cudzích ľudí, náhodných, známych, susedov, susediek, kolegov a kolegýň. Tento prípad neviem posúdiť, zrejme ide o extrémnu situáciu,“ nazdáva sa Farkašová.

Riaditeľka krízového centra Brána do života Daniela Gáliková podotkla, že domáce násilie je nebezpečné práve v tom, že sa deje za zatvorenými dverami. „A málokto si chce robiť starosti. Neviem povedať, či si to okolie mohlo, alebo nemohlo všimnúť. U nás je možnosť podať oznámenie na políciu, keď máme vedomosť o tom, že sa deje niečo nekalé,“ skonštatovala Gáliková a tiež zdôraznila, že nevieme, či polícia už mala nejaký podnet aj skôr. „Všetko, čo sa o domácom násilí dozvieme, je len špička ľadovca. Často sa to verejnosť dozvie až vtedy, keď situácia vyeskaluje do extrému,“ upozornila odborníčka.

Policajti v byte našli aj injekčnú striekačku s obsahom neznámej kryštalickej látky a zelenú sušenú rastlinu. Látky boli zaslané na expertízu. Podľa Farkašovej môžu mať návykové látky istý vplyv aj na násilné správanie. „Všetky návykové látky spôsobujú akurát zníženie zábran u človeka. Ale tak či tak, násilný musel byť už pred užívaním drog,“ podčiarkla Katarína Farkašová.

Redaktori Pravdy sa boli pozrieť priamo na mieste, kde mal muž ženu zadržiavať. Susedia o Petrovi H. príliš hovoriť nechceli. Naznačili len, že sa mu radšej vyhýbali. So ženou, ktorú týral, mal byť v partnerskom vzťahu.