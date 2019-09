Novým predsedom predstavenstva BVS je Peter Olajoš

Olajoš je víťazom výberového konania do BVS, ktoré hlavné mesto realizovalo na posty šéfov bratislavských mestských podnikov. „Na mimoriadnom valnom zhromaždení hlasovalo za Olajoša 92,60 percenta z prítomných akcionárov. Získal tak silný mandát na výkon svojej funkcie,“ povedal Bubla.

Olajoš pre TASR v júli povedal, že iba ten, kto nechce vidieť, nevidí, že BVS má obrovské problémy. Poukázal, že od roku 2015 vodárňam klesol rapídne čistý zisk zhruba z troch miliónov eur zhruba na 600 000 eur a odpisy majetku prevyšujú investície do majetku v priemere zhruba o štyri milióny eur ročne. „Z môjho pohľadu je preto najpodstatnejšie do roku 2022 BVS postaviť ‚z hlavy na nohy‘, začať aplikovať normálne a medzinárodne vyskúšané štandardy manažmentu od predstavenstva až po ‚posledného‘ zamestnanca,“ deklaroval nový šéf bratislavských vodární.

Vyvodzovať chce tiež zodpovednosť na všetkých úrovniach riadenia a pripraviť strategický plán na obdobie do roku 2032, znenie ktorého má odsúhlasiť 100 percent akcionárov. Olajoš vo svojom rozvojovom pláne zverejnenom na webe hlavného mesta vidí BVS v roku 2022 ako stabilizovanú regulovanú spoločnosť, s prijatým strategickým plánom do roku 2032 a vyrovnaným investičným dlhom. Cena vody by mala podľa neho v tom čase zodpovedať už nákladom a zmenená má byť aj firemná kultúra a štýl riadenia.

Hlavné mesto, ktoré je majoritným akcionárom BVS (s výškou podielu 59,29 percenta) deklaruje, že realizuje ďalšie výberové konania s cieľom obsadiť ostatné miesta v predstavenstve vodárni. Samospráva predpokladá, že do konca roka bude preobsadenie predstavenstva BVS kompletné.