Útoky v centre Bratislavy: Ani nová stanica mestskej polície násilníkov nezastavila, chýbajú tam totiž policajti

Pozrite si vo videu, ako iba 17-ročný mladík fyzicky napadol na Obchodnej ulici v Bratislave 29-ročného muža. Incident sa odohral v blízkosti novootvorenej stanice Mestskej polície hlavného mesta.

K fyzickému útoku došlo v pondelok po 22. hodine. Poškodeného 29-ročného muža napadol 17-ročný Tomáš P. Udieral ho päsťami a keď napadnutý spadol na zem, kopol ho do hlavy. Incident zachytila kamera, video zverejnili policajti na sociálnej sieti. Útočník následne utiekol smerom na Poštovú ulicu, z miesta činu ho odtiahli ďalšie dve osoby. Napadnutý muž zostal ležať na zemi.

„Policajti počas následného prepátravania okolia spozorovali osobu mužského pohlavia, ktorá zodpovedala popisu útočníka. Muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, so zasahujúcimi policajtmi nespolupracoval a z miesta chcel odísť,“ informovala bratislavská krajská polícia. Policajti mu preto nasadili putá a eskortovali ho na policajné oddelenie. Napadnutého muža ošetrila privolaná záchranka, následne ho previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff pre Pravdu potvrdil, že v tejto veci bolo v utorok začaté trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. „Následne bolo povereným príslušníkom vznesené obvinenie voči 17-ročnému Tomášovi P.,“ dodal hovorca s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Útok sa odohral nielen priamo pod kamerou, ale aj v blízkosti novootvorenej stanice bratislavskej mestskej polície. Aj napriek tomu boli na mieste ako prví štátni policajti z obvodného oddelenia Staré Mesto–stred.

Stanicu slávnostne otvorili iba 22. augusta. Dôvodom na jej vytvorenie boli aj viaceré násilné incidenty, ktoré sa na Obchodnej ulici v centre hlavného mesta odohrali. Aktuálnemu incidentu sa však predísť nepodarilo. Podľa bratislavského magistrátu táto stanica nefunguje nepretržite a nefungovala ani v čase útoku.

„Tento násilný incident na Obchodnej ulici ako aj všetky ďalšie podobné nás veľmi mrzia. Nočná prevádza stanice mestskej polície na Obchodnej ulici zatiaľ funguje v najexponovanejšom čase od štvrtka do nedele a rovnako aj zásahová jednotka mestskej polície. Viac nám momentálne nedovoľuje personálne zabezpečenie mestskej polície,“ vysvetlil hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Mesto chce podľa jeho slov do konca roka zvýšiť počet mestských policajtov, spúšťa preto náborovú kampaň. „To nám umožní zabezpečiť prevádzku novootvorenej stanice aj zásahovej jednotky 24 hodín denne a sedem dní v týždni, dodal Bubla.

Pripomenul, že štátni policajti boli na mieste incidentu prví, a to na základe oznámenia na linku štátnej polície. „Dôležité je však aj to, že priestor Obchodnej ulice a okolia je vďaka novým kamerám mestskej polície monitorovaný prakticky už na sto percentách územia, čo umožňuje páchateľov takýchto skutkov identifikovať,“ podčiarkol hovorca mesta Bratislava.

26. 5. 2018 – miesto útoku na Henryho Acordu. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Mestská polícia Bratislava pre agentúru TASR uviedla, že keby bol incident nahlásený na jej tiesňové číslo 159, zasiahla by. „V súčasnosti verejné priestranstvá v hlavnom meste monitoruje 260 bezpečnostných a dopravných kamier. Ich využitie nespočíva a ani nikdy nebude spočívať v tom, že by výstup z každej jednej kamery nepretržite sledoval príslušník mestskej polície, prípadne Policajného zboru,“ povedal hovorca mestskej polície Peter Pleva. Taktiež tvrdí, že nie vždy je možné reagovať na situáciu snímanú kamerou okamžite.

Bývalý kriminalista Ján Bazovský vysvetlil, že Obchodná ulica priťahuje množstvo ľudí, logicky teda možno očakávať, že tu v noci a za úradovania alkoholu môže dochádzať k násilnej trestnej činnosti. Nezabránila tomu ani nová policajná stanica.

„Zatiaľ je to len taká fasáda. Dôležitý je ten výkon služby. Ak to nebude fungovať plnohodnotne aj s pohybom hliadok, zásadné zlepšenie čakať nemožno,“ upozornil Bazovský. Nestačí ani to, ak policajti na poriadok dohliadajú len z áut. „Ak na bezpečnosť dohliadajú iba opticky z auta, to sa len prevezú hore-dole, ale nezistia, kde sú už ľudia, ktorí sa začínajú správať agresívne. Takáto agresivita nepríde z ničoho nič, ale je len otázkou času, kedy sa na niekom vyvŕši,“ varuje bývalý kriminalista.

Obchodná ulica v centre Bratislavy je nebezpečná najmä v nočných hodinách. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

O rozhovor k aktuálnej situácii na Obchodnej ulici sme požiadali aj náčelníka mestskej polície Gajdoša. Hovorkyňa Barbora Krajčovičová, bratislavská mestská polícia má totiž troch hovorcov, však na našu žiadosť argumentovala, že Gajdoš sa musí najskôr na rozhovor pripraviť.

Najtragickejšou udalosťou na Obchodnej ulici bol útok Juraja H. na Filipínca Henryho Acordu z mája minulého roka. Napadnutý mladý muž po niekoľkých dňoch v nemocnici zomrel. Juraja H. v máji Okresný súd Bratislava I odsúdil na šesťročný trest vo väzení a uložil mu ochranné protialkoholické liečenie. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, prokurátorka sa na pokyn Generálnej prokuratúry odvolala a žiada prísnejší trest. Krajský súd v Bratislave bude rozhodovať 17. septembra.

