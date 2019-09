Útoky na Obchodnej: Mesto musia mať policajti v nohách, hovorí bývalý kriminalista

Prečo je Obchodná ulica v bratislavskom Starom Meste opakovane centrom rôznych výtržností a násilností?

Dôvodov je, samozrejme, viac. Vedie cez ňu viac liniek električiek, niektoré sa tadiaľ vracajú až v noci do električkových vozovní, neďaleko sú tiež zastávky nočných autobusových spojov do Nového Mesta aj Petržalky. Spolu s mnohými obchodmi s rýchlym občerstvením otvorenými do ranných hodín táto ulica priťahuje väčší počet ľudí. Logicky teda možno pri väčšom počte ľudí v nočných hodinách a pod vplyvom alkoholu očakávať rôznu protispoločenskú a násilnú trestnú činnosť. Agresivitu vidieť častejšie práve u mladých ľudí, ktorých na Obchodnú ulicu priťahuje aj množstvo lacných pivární.

Mesto si to uvedomuje a po sérii násilných incidentov tam vybudovalo stanicu mestskej polície. Možno ho viniť z toho, že napriek tomu došlo k ďalšej násilnej výtržnosti?

Zatiaľ je to len taká fasáda. Dôležitý je výkon služby. Ak to nebude fungovať plnohodnotne aj s pohybom hliadok, zásadné zlepšenie čakať nemožno. Aj hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou v rámci nejakého teritória iba z auta, pretože potrebujú byť v prípade nejakého incidentu rýchlo na inom mieste. Ak na bezpečnosť dohliadajú iba opticky z auta, to sa len prevezú hore-dole, ale nezistia, kde sú už ľudia, ktorí sa začínajú správať agresívne. Takáto agresivita nepríde z ničoho nič, ale je len otázkou času, kedy sa na niekom vyvŕši.

Kamerový systém nestačí?

To je pekné, ale treba vedieť, na čo ten kamerový systém slúži. Kým policajti prídu, výtržník je dávno preč a obeť už dobitá. Kamery skôr pomáhajú pri identifikácii osôb a dodatočnom dokazovaní. Možno ich síce vnímať aj ako nejakú prevenciu, ale keď je už niekto opitý, je mu jedno, či sú tam nejaké kamery. Keď je niekto opitý, tak často sadne do auta, aj keď vie, že mu hrozí väzenie. Samotný problém teda kamery neodstránia.

Treba teda pešie hliadky?

Pokiaľ to nie je zmapované, tak ťažko robiť nejaké opatrenia. Proti násiliu na verejnosti je najlepší okamžitý zákrok a následná represia. Keby chodili policajti peši celú noc a pohybovali by sa len po Obchodnej ulici, získali by tiež osobnú miestnu znalosť a už by vedeli, kde bude treba zasiahnuť. Zároveň by vedeli takýchto výtržníkov už dopredu upozorňovať. Keď vidia, že je niekto podgurážený a hlučný, vedia mu hneď povedať, nech radšej nastúpi do električky a ide domov, lebo v prípade, že sa nebude správať slušne, bude predvedený a dostane aj sankciu. Treba nepretržite fungovať a zároveň zbierať informácie, ktoré sa dajú potom štatisticky vyhodnocovať. Napríklad časy a miesta, kedy dochádza ku problémom najčastejšie.

VIDEO: Pozrite si vo videu, ako iba 17-ročný mladík fyzicky napadol na Obchodnej ulici v Bratislave 29-ročného muža. Incident sa odohral v blízkosti novootvorenej stanice Mestskej polície hlavného mesta.

Keď tam budú dennodenne pešie hliadky chodiť po ulici, možno čakať, že za nejaký čas si na to ľudia zvyknú a správanie na tejto ulici sa zmení?

Chodia tam rôzni ľudia, niekto viac a niekto menej často, a to, že je to dopravný uzol hromadnej dopravy, sa tiež nezmení. Takýto nočný život tam ale umožňujú aj samotné prevádzky. Keď polícia zo štatistík usúdi, že problémy sa opakujú okolo niektorých lacných pivníc, kde sa títo problémoví mladíci napili, treba prijať aj opatrenia. Treba napríklad takýto podnik zavrieť, ak má zlý vplyv na bezpečnosť na ulici a jeho návštevníci si po odchode nevedia rady. Treba ale najskôr poznať príčiny a tie policajti zistia len nepretržitou prítomnosťou.