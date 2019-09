Strecha padá veriacim v Gelnici na hlavu

VIDEO: Dážď, sneh, zima – to sú nepriatelia strechy kostola svätého Michala v Gelnici. Pozrite sa, ako živel doničil drevený krov a prečo sa miestni boja, že im kupola z 18. storočia spadne na hlavu.

„Od vlády, ktorá nedávno zasadala v Gelnici, a ministerstva kultúry sme získali spolu 45-tisíc eur, čo sú asi tri štvrtiny potrebných peňazí len na akútne riešenie problémov. Chýba nám ešte približne 15-tisíc eur, napriek tomu onedlho začneme s prácami, pretože drevená konštrukcia strechy klesá veľmi rýchlo. Zapríčinili to najmä augustové prívalové dažde,“ upozorňuje Igor Cziel, kurátor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Gelnici. Len za niekoľko týždňov konštrukcia poklesla z 15 centimetrov nad klenbou na súčasných deväť.

„Záťaž a vplyv vody ničí drevo tak veľmi, že vlastnou tiažou kolabuje, padá smerom ku klenbovému systému. Ak by sme uvažovali nad katastrofickým scenárom, tak pri nečinnosti jedného dňa klenba jednoducho spadne,“ obáva sa Cziel. Situácia sa mení každým dňom a odborník si je už teraz vedomý, že aj potrebných 60-tisíc eur nebude stačiť a evanjelický zbor bude musieť hľadať ďalšie financie na riešenie kritickej situácie.

„Pripravujeme harmonogram prác s prihliadnutím na aktuálny stav financií. Najskôr musíme nakúpiť materiál a potom ho pomocou žeriava dostať priamo na strechu. Potom začneme so samotnými prácami. Postupne budeme jednotlivé podporné prvky mechanicky dvíhať a dostávať ich do pôvodnej pozície. Dva zo štyroch bodov budú úplne opravené a vymenia sa na nich drevené profily. Ďalšie dva zabezpečíme stabilizačnou konštrukciou, pôjde však iba o dočasné riešenie, maximálne na dva roky,“ predstavuje postup prác Cziel.

Krovová konštrukcia má štyri ramená, pričom v jednom prípade je už na prvý pohľad vidieť, ako sa drevo rozpadáva a bolo v minulosti provizórne opravené. „Ostatné síce vyzerajú navonok v poriadku, zvnútra sú však zhnité,“ doplnil Cziel, podľa ktorého opravou samotnej podpornej krovovej konštrukcie sa tento príbeh nesmie skončiť.

„Ak by sme už dnes mali 120-tisíc eur, tak by sme vedeli opraviť strechu a krytinu, čo by znamenalo, že budeme mať vyriešený celý problém,“ podotkol Cziel, pričom by tieto financie neumožnili opraviť aj interiér, do ktorého práve pre posun vnútornej drevenej konštrukcie strechy zateká a v múroch sú trhliny. V niektorých laviciach nemôžu veriaci ani sedieť, pretože na ne padá omietka. Kompletná rekonštrukcia celého chrámu by podľa Cziela odhadom vyšla aj na 350-tisíc eur.

Situáciu považuje za vážnu aj evanjelická farárka Marta Chlpíková. „Situáciu musíme vyriešiť v čo najkratšom čase, pretože riziko je veľké. Priamo pred očami sa nám rúca historická pamiatka. Rozposielame žiadosti, kde sa len dá,“ povedala Chlpíková, ktorá oslovila aj nemecké cirkevné fondy. V Gelnici je 170 členov cirkevného zboru, a tak aj pri vyhlásení zbierky by sa nepodarilo získať potrebné zvyšné peniaze.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1784 a na jeho výstavbu sa zozbieralo 200 veriacich, 6 cechov a ťažiarstvo Roberti. Okrem toho, že samotný objekt je národnou kultúrnou pamiatkou, vo vnútri sa nachádza organ z roku 1787, zapísaný ako samostatná národná kultúrna pamiatka.