Skvostný organ sa podarilo zachrániť

Historický skvost z roku 1751, organ majstra Podkonického v Španej Doline, prešiel v minulosti viacerými opravami. Keď znovu dosluhoval, mladý organista Matúš Kucbel urobil všetko pre to, aby získal peniaze na obnovu, ktorá starému nástroju vrátila unikátny zvuk. „Nijaký organ široko-ďaleko, starší či novší, nemá dispozíciu takého špecifického barokového tónu ako tento,“ tvrdí.

VIDEO: Historickému skvostu z roku 1751, organu majstra Martina Podkonického v Španej Doline, hrozil zánik. Postaviť ho mali pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Podarilo sa vrátiť mu jeho unikátny zvuk? Vypočujte si jeho špecifický barokový tón…

Banskobystričan Kucbel je klinický psychológ, no zároveň aj organista. Na najväčšom a najzložitejšom nástroji sa začal učiť hrať až vo svojich šestnástich rokoch. Fascinoval ho natoľko, že sa začal v tejto oblasti zdokonaľovať. Doteraz mu v tom pomáhajú jeho priatelia a pedagógovia, špičkoví hudobníci David di Fiore a Stanislav Šurina. Všetci traja predviedli svoje majstrovstvo na obnovenom organe v rámci inauguračného koncertu v špaňodolinskom kostole.

V súťaži jednej banky získali na zložitý projekt, trvajúci zhruba tri roky, 30-tisíc eur. To však nestačilo, pomocnú ruku podali viacerí obetaví ľudia, niečo poskytla tiež banskobystrická župa. Celé to stálo 48-tisíc, práce vykonala česká reštaurátorská firma Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla. „Vysoko obdivujem precíznosť, akú pri obnove zvolili,“ povedal na ich adresu Kucbel. „Tento organ má až 91 percent pôvodného píšťalového fondu. Okrem chýb, ktoré znemožňovali hru, bol problém aj v tom, že píšťaly v priebehu času opravovali modernistickým spôsobom. My sme sa prvýkrát v histórii vrátili k pôvodnej myšlienke Martina Podkonického,“ usmieval sa.

Organista je presvedčený, že špaňodolinský skvost môže byť vlajkovou loďou pre ďalšie projekty obnov barokových aj historických organov na Slovensku. Hru na opravenom nástroji si Kucbel vlastnoručne vyskúšal ešte pred inauguračným koncertom. „Počas omše, keď ľudia spievali, ma to dostalo. Som šťastný, dojatý, úplne hotový,“ opísal svoje pocity krátko potom. „Je to pre mňa veľmi vzrušujúce a zároveň som veľmi pokorný, lebo ide o dielo všetkých ľudí, ktorí naň nejakým spôsobom prispeli,“ uzavrel.

Na inauguračnom koncerte zahral ako prvý barokové skladby Američan di Fiore. „Som si istý, že tento organ bude slúžiť počas bohoslužieb ďalších 268 rokov,“ povedal.

Špaňodolinský jednomanuálový organ má dvanásť registrov. Postaviť ho mali pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách, stál vraj tristo zlatých. Jeho diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice, kde pôsobil jeho autor Martin Podkonický. Ako majster organár a výrobca hudobných nástrojov pracoval samostatne od roku 1730. Neskôr sa uňho učil aj syn Michal, ktorý s otcom spolupracoval.

Majster Martin postavil množstvo nástrojov nielen v okolí svojho mesta, ale aj na Orave, Spiši, v Liptove a v Novohrade. Ojedinele pracoval tiež na území dnešného Maďarska. Z jeho tvorby sa dodnes zachovalo niekoľko, prevažne malých, nástrojov. Medzi nimi štvorregistrový pozitív v katolíckom kostole v Smrečanoch, ďalší podobný je v Žaškove. Ten bol dlhé desaťročia nefunkčný, no pred dvoma rokmi sa tiež dočkal kompletnej rekonštrukcie. V súčasnosti má liturgické aj koncertné využitie.

Väčší Podkonického nástroj sa zachoval v Štiavnických Baniach. Ide o šestnásťregis­trový dvojmanuál s pedálom, ktorého vznik siaha do roku 1754. Je teda len o tri roky mladší ako špaňodolinský organ. Toto „dvojča“ preto slúžilo majstrom organárom na porovnávanie počas náročných opráv. Z Podkonického tvorby sa zachoval iba jediný jednomanuál s pedálom, a to je práve ten v Španej Doline. O to je cennejší a dôležitejší.