Hanba ako svet: Spišský hrad nám závidia, my dovolíme, aby sa zrútil

VIDEO: Pozrite si katastrofický stav románskeho paláca na Spišskom hrade.

Zdôvodňuje to verejným záujmom a havarijným stavom. Tento rok by tak išlo o tretiu významnú investíciu do historických pamiatok, 35 miliónov ministri uvoľnili na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka a ďalších 30 miliónov na komplexnú opravu Štátnej opery v Banskej Bystrici. Spišský hrad je zapísaný v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a pre verejnosť je sprístupnený od roku 1986.

„V súčasnosti bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie. Momentálne prebieha zapracovanie vznesených pripomienok. Finálnu podobu hodláme v mesiaci september predložiť na rokovanie vlády,“ informoval Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry o aktuálnom stave prípravy návrhu na sanáciu Spišského hradu.

Románsky palác je podľa Márie Novotnej, riaditeľky Spišského múzea v Levoči, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, v ťažkom havarijnom stave. „Je už 5 minút po dvanástej a teší ma, že sa našla dobrá komunikácia, aby sme mohli riešiť túto situáciu zásadným spôsobom,“ reagovala riaditeľka.

Spišský hrad nebol doteraz poriadne rekonštruovaný. V 70. rokoch minulého storočia tam prebehli opravy aj výskum, a to aj v románskom paláci. „Týkal sa stien a okenných a dverných otvorov. Niektoré z nich boli zamurované, a tak sa odkryli, no potom boli steny oslabené. Bolo to v dobrej viere, lebo sa očakávalo, že sa bude ďalej rekonštruovať. A odvtedy sa vplyvom dažďovej vody a mrazu drví a vyplavuje maltové spojivo. Preto je v súčasnosti už ťažko havarijný stav. Máme tam obmedzený prístup, v suteréne sú gotické klenby. Tie boli ešte v roku 2015 prekryté z grantu ministerstva kultúry, aby nedochádzalo k ďalšiemu vymývaniu a deštrukcii klenieb. Verili sme, že to bude dočasne na zhruba 2 roky, no nezískali sme peniaze. Tento rok po zime sa uvoľnilo aj to, čo sme mali ako-tak chránené. Je teda najvyšší čas pristúpiť k realizácii rekonštrukcie,“ opisuje problémy s románskym a gotickými palácmi Novotná, ktorá pripomenula, že rezort kultúry vlani na časť rekonštrukcie prispel sumou 1 milión eur z mimorozpočtových zdrojov.

Po schválení financií vládou by sa mohlo čím skôr začať so záchranou. „Projektovo máme etapu najzásadnejšej rekonštrukcie pripravenú, máme aj stavebné rozhodnutia. Ak tieto peniaze získame, odstránia sa najhoršie stavy a najvýznamnejšia architektúra bude zachránená. Určite to nebude úplný koniec rekonštrukcie hradu, ešte by mali nasledovať ďalšie tri etapy, no tie by už neboli také náročné po finančnej stránke,“ spresnila riaditeľka Novotná, podľa ktorej by práce mali trvať 3 roky.

Havarijný stav ohrozuje návštevníkov hradu, rizikom sú padajúce kamene, aj možné zrútenie časti konštrukcií, napríklad klenby stropu románskeho paláca, murovaných oblúkov či kamenných článkov portálov. Vysoko pravdepodobná je tiež deštrukcia niektorých častí hradbových múrov opevnenia.

Podľa ministerského návrhu by sa malo 2,2 milióna eur vyčleniť na románsky palác, rovnaká suma na západné paláce s kaplnkou, 147-tisíc je určených na spevnené plochy a nádvoria a zvyšok, zhruba 150-tisíc, na spevnenie hradného brala.

V nákladoch rozpočtu nie sú zahrnuté výdavky na projektovú dokumentáciu, statiku a projektovanie 2.- 4. etapy celkovej obnovy Spišského hradu, ktorá by mala riešiť aj projekt parkoviska a zázemia služieb pre návštevníkov.